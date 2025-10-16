Rajasthan

जैसलमेर हादसे के बाद जोधपुर में बस सेवा ठप, आमजन परेशान-निजी बस ऑपरेटरों ने दिया बड़ा झटका

Jodhpur News :
जोधपुर में निजी बस संचालन ठप, जैसलमेर हादसे के बाद विभाग की कार्रवाई से नाराज ऑपरेटर

  • जैसलमेर बस हादसे में 21 मौतें
  • मोडिफाइड बसों पर सख्त कार्रवाई
  • निजी बसों का संचालन जोधपुर से रोका
  • आमजन को बस बंद से परेशानी
  • अन्य संगठनों ने बंद का समर्थन

Jodhpur News : जैसलमेर बस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल यात्री अब भी अस्पताल में भर्ती है. हादसे के बाद मॉडिफाइड बसों पर कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में सख्ती शुरू की है. इस कार्रवाई के विरोध में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने जोधपुर से सभी रूटों पर बस संचालक पर रोक लगा दी है. फिलहाल जोधपुर से निजी बसों की आवाजाही पूरी तरह ठप है, जिससे आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

विभागीय कार्रवाई का विरोध किया

जैसलमेर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने मोडिफाइड और नियमों का उल्लंघन कर चल रही निजी बसों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है. इस कार्रवाई का निजी बस ऑपरेटर्स ने विरोध किया है. जोधपुर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने विरोध स्वरूप जोधपुर से सभी रूटों पर बस संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है. ऑपरेटरों का आरोप है कि विभाग की ओर से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है संगठन ने इस मुद्दे पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करने के लिए आज एक आपात बैठक बुलाई है.

आमजन को झेलनी पड़ी परेशानी

निजी बसों के संचालन बंद होने से जोधपुर में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रोजाना सैकड़ो निजी बसें जोधपुर से अलग-अलग शहरों तक जाती है ऐसे में निजी बस ऑपरेटरों की ओर से बंद के आह्वान के बाद बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद है. निजी बस ऑपरेटर परिवहन विभाग की कार्रवाई को लेकर विरोध कर रहे हैं इसी को लेकर आज बैठक रखी गई है अब देखना होगा की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है.

परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में कई संगठनों ने बंद के आह्वान का समर्थन किया है. संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, तो प्रदेशभर में निजी बस ऑपरेटर बसों के संचालक बंद कर सकते हैं.

