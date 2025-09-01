Punjab

पंजाब में बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

Ajay Yadav1 September 2025 - 3:47 PM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब में बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब पुलिस ने आतंकी गिरोह दबोचा
  • बीकेआई से जुड़े दो आतंकी पकड़े गए
  • हथियार और ग्रेनेड बरामद किए गए
  • आरोपी विदेशी लिंक में एक्टिव थे
  • पूरे नेटवर्क की तलाश जारी है

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान, गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) पठानकोट, सीआई लुधियाना और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने संयुक्त रूप से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) समर्थित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर राज्य में होने वाली आतंकी गतिविधियों को नाकाम कर दिया. यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी.

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान सरवण कुमार, निवासी गांव मल्लियां (गुरदासपुर) और बलविंदर सिंह, निवासी जकड़िया (गुरदासपुर) के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान पुलिस टीमों ने इनके कब्जे से आर्गेस हैंड ग्रेनेड और तीन जिंदा कारतूस सहित .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौल बरामद किया है.

एक हफ्ते में दूसरा मॉड्यूल बेनकाब

यह कार्रवाई उस समय की गई जब सीआई पठानकोट ने एक सप्ताह से भी कम समय पहले दो नाबालिगों सहित चार सदस्यों वाले इसी नेटवर्क के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश कर टारगेट किलिंग को टाला था और उनके कब्जे से दो .30 बोर स्टार मार्क पिस्तौलें बरामद की थीं.

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे, जिन्हें बब्बर खालसा इंटरनेशनल का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने कहा कि आरोपियों को एक बिचौलिए के जरिए इन हैंडलरों से मिलवाया गया था. डीजीपी ने कहा कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

आतंकी हमले के लिए मिले थे विस्फोटक और फंड

ए.आई.जी. सीआई पठानकोट सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की रेकी करने और हमले को अंजाम देने के लिए विस्फोटक और फंड उपलब्ध कराए गए थे, उन्होंने आगे कहा कि आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप्स और वर्चुअल फोन नंबरों का इस्तेमाल कर अपने हैंडलरों से संपर्क कर रहे थे. ए.आई.जी. ने कहा कि इस बीकेआई समर्थित पूरे नेटवर्क का पता लगाने और गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा किए गए पिछले अपराधों की जांच के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इस संबंध में केस पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत एफआईआर नंबर 48, दिनांक 30.08.2025 को दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 September 2025 - 3:47 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सैलून फायरिंग मामला : तरनतारन से प्रभ दासूवाल-गोपी घनश्यामपुर गैंग के दो साथी गिरफ्तार, तीन पिस्तौल जब्त

सैलून फायरिंग मामला : तरनतारन से प्रभ दासूवाल-गोपी घनश्यामपुर गैंग के दो साथी गिरफ्तार, तीन पिस्तौल जब्त

1 September 2025 - 3:23 PM
Photo of सीएम भगवंत मान की प्रधानमंत्री से अपील, राज्य के 60,000 करोड़ रुपये के फंड जारी करे केंद्र सरकार

सीएम भगवंत मान की प्रधानमंत्री से अपील, राज्य के 60,000 करोड़ रुपये के फंड जारी करे केंद्र सरकार

1 September 2025 - 3:00 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सामग्री दी और लंगर परोसा

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सामग्री दी और लंगर परोसा

1 September 2025 - 2:25 PM
Photo of आबकारी विभाग ने प्रीमियम बोतलों में सस्ती शराब भरने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया, अवैध शराब की जब्त : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

आबकारी विभाग ने प्रीमियम बोतलों में सस्ती शराब भरने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया, अवैध शराब की जब्त : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

1 September 2025 - 1:40 PM
Photo of जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार

जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर 3.5 किलो हेरोइन और 2 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार

1 September 2025 - 1:09 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत तेज: सीएम मान और मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की की निगरानी

पंजाब में बाढ़ राहत तेज: सीएम मान और मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की की निगरानी

1 September 2025 - 1:06 PM
Photo of अमन अरोड़ा की केंद्र से मांग: पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 60,000 करोड़ राहत पैकेज और तीन गुना मुआवजा

अमन अरोड़ा की केंद्र से मांग: पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 60,000 करोड़ राहत पैकेज और तीन गुना मुआवजा

1 September 2025 - 10:41 AM
Photo of बाढ़ के चलते पंजाब में 3 सितंबर तक सभी स्कूलों पर ताला, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- छात्रों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता

बाढ़ के चलते पंजाब में 3 सितंबर तक सभी स्कूलों पर ताला, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा- छात्रों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता

31 August 2025 - 10:57 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत तेज, अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित निकाला गया: हरदीप सिंह मुंडियां

पंजाब में बाढ़ राहत तेज, अब तक 14,936 लोगों को सुरक्षित निकाला गया: हरदीप सिंह मुंडियां

31 August 2025 - 10:25 PM
Photo of मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कार्यों की समीक्षा की

31 August 2025 - 9:35 PM
Back to top button