Other Statesराजनीति

बीजेपी-शिवसेना में दरार गहरी: देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के लंका बयान पर किया पलटवार

Shanti Kumari27 November 2025 - 11:55 AM
2 minutes read
Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में तनाव लगातार बढ़ रहा है. हिंदुत्व की विचारधारा पर दावा करने वाली बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव की स्थिति खुलकर सामने आ चुकी है. दोनों दल   एक दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश में लगे हैं. जिससे मतभेद और गहरे हो गए हैं. हाल ही में विवाद अमित शाह तक पहुंचा था, लेकिन अब तक किसी समाधान के संकेत नहीं दिखे हैं. इसी बीच, देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया देते हुए एकनाथ शिंदे के लंका जलाने वाले बयान पर पलटवार किया है. आमतौर पर विवादों पर चुप  रहने वाले फडणवीस का यह बयान राजनीतिक हलकों में खासा चर्चा में है.

फडणवीस का शिंदे बयान पर पलटवार

सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने शिंदे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को रावण से जोड़ना बिल्कुल गलत है, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, “कुछ लोग हमारी ‘लंका जलाने’ की बात करते हैं, लेकिन हम लंका में रहते ही नहीं. हम भगवान श्रीराम को मानने वाले हैं, रावण को नहीं. चुनाव के दौरान ऐसी बातें कही जाती हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.” उन्होंने आगे कहा कि हम ‘जय श्री राम’ का जयकारा लगाने वाले लोग हैं और इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं.

फडणवीस ने राम मंदिर पर धर्मध्वजा लहराई

सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने आगे कहा कि कल ही हमने राम मंदिर पर धर्मध्वजा लहराई है. हम भगवान श्रीराम की पूजा करने वाली पार्टी के लोग हैं. लंका तो हम जलाएंगे. पालघर जिले में नगर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव के लिए आयोजित प्रचार रैली के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें कहीं. बता दें कि इसी जिले में प्रचार करते हुए एकनाथ शिंदे ने बिना बीजेपी का नाम लिए ही रावण वाली बात कही थी, जिसे सीधे तौर पर भगवा दल से जोड़ा गया था. एकनाथ शिंदे ने कहा था कि रावण भी अहंकारी था और उसकी लंका भी जल गई थी. आपको भी दो दिसंबर को ऐसा ही करना है.

शिवसेना में नाराजगी बढ़ी

 वहीं बीजेपी की ओर से शिवसेना के कई पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल किए जाने से शिवसेना में नाराजगी बढ़ गई है. शिवसेना का मानना है कि यदि बीजेपी निचले स्तर पर उसके संगठन को कमजोर करती रही, तो आगे चलकर गंभीर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं. इसी मुद्दे के विरोध में शिवसेना के मंत्री हाल ही में हुई देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बाद में खुले तौर पर अपना विरोध भी दर्ज कराया था. इसके बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात की. माना जा रहा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया कि यदि शिवसेना बीजेपी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी, तो बीजेपी भी ऐसी कार्रवाइयों से परहेज करेगी.

यह भी पढ़ें सीएम मान ने जापान के साथ पंजाब की रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी को मजबूत किया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 November 2025 - 11:55 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, पोस्टर छपे, TMC विधायक का बड़ा बयान

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास, पोस्टर छपे, TMC विधायक का बड़ा बयान

26 November 2025 - 11:33 AM
Photo of ‘पूरा भारत हिला दूंगी, आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे’ खुले मंच से ममता बनर्जी का धमकी

‘पूरा भारत हिला दूंगी, आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे’ खुले मंच से ममता बनर्जी का धमकी

25 November 2025 - 5:46 PM
Photo of गायक जुबिन गर्ग की मौत एक सुनियोजित हत्या? CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा

गायक जुबिन गर्ग की मौत एक सुनियोजित हत्या? CM हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा खुलासा

25 November 2025 - 3:11 PM
Photo of तमिलमाडु में दर्दनाक हादसा, आमने-सामने टक्कराई 2 बसें, 6 की मौत, 30 घायल

तमिलमाडु में दर्दनाक हादसा, आमने-सामने टक्कराई 2 बसें, 6 की मौत, 30 घायल

24 November 2025 - 2:53 PM
Photo of पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी गौरी की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

पंकजा मुंडे के पीए अनंत गरजे गिरफ्तार, पत्नी गौरी की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

24 November 2025 - 1:23 PM
Photo of कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कर बीजेपी ने उड़ाया कांग्रेस सरकार का मजाक

कर्नाटक में तोते से भविष्यवाणी कर बीजेपी ने उड़ाया कांग्रेस सरकार का मजाक

23 November 2025 - 3:43 PM
Photo of महाराष्ट्र CM फडणवीस ने कटोरेबाज़ शरीफ़ को लताड़ा, कहा- हरा नहीं सकता इसलिए…

महाराष्ट्र CM फडणवीस ने कटोरेबाज़ शरीफ़ को लताड़ा, कहा- हरा नहीं सकता इसलिए…

23 November 2025 - 1:36 PM
Photo of फिल्मी स्टाइल में छिनी और लौटी याददाश्त, 45 साल तक कहां थे ऋखी राम? जानें पूरी कहानी

फिल्मी स्टाइल में छिनी और लौटी याददाश्त, 45 साल तक कहां थे ऋखी राम? जानें पूरी कहानी

22 November 2025 - 3:46 PM
Photo of महाराष्ट्र के ठाणे में तेज रफ्तार कार का कहर, 4 की मौत तीन घायल

महाराष्ट्र के ठाणे में तेज रफ्तार कार का कहर, 4 की मौत तीन घायल

22 November 2025 - 1:09 PM
Photo of जिला पंचायत चुनाव के लिए AAP ने घोषित किए 22 उम्मीदवार, सभी 50 सीटों पर तैयारी

जिला पंचायत चुनाव के लिए AAP ने घोषित किए 22 उम्मीदवार, सभी 50 सीटों पर तैयारी

22 November 2025 - 12:40 PM
Back to top button