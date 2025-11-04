Rajasthan

  • बीकानेर में ट्रेन में जवान की हत्या
  • जम्मूतवी एक्सप्रेस में हुआ विवाद
  • अटेंडेंट ने चाकू से किया हमला
  • घायल जवान की मौके पर मौत
  • आरोपी अटेंडेंट गिरफ्तार हुआ

Rajasthan News : राजस्थान के बीकानेर में रविवार देर रात जम्मूतवी एक्सप्रेस (साबरमती एक्सप्रेस) के स्लीपर कोच में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें सेना के जवान की हत्या कर दी गई. बताया जाता है कि जवान का कोच अटेंडेंटों से विवाद हो गया था. जिसके बाद एक कोच अटेंडेंट ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे जवान बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई.

अटेंडेंट ने चाकू मारकर उतारा मौत के घाट

जानकारी के मुताबिक, गुजरात निवासी सेना का जवान जिगर कुमार फिरोजाबाद से जम्मूतवी एक्सप्रेस में सवार होकर बीकानेर आ रहा था. इस दौरान कोच में उसका अटेंडेंट से विवाद हो गया. इसी दौरान अटेंडेंट ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया. लूणकरणसर और बीकानेर के बीच चलती ट्रेन में हुई इस वारदात में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल पीबीएम ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

चलती ट्रेन में वारदात जवान की हत्या

जीआरपी सीआई आनंद गिला के अनुसार यह घटना दो नवंबर की रात की है. फिरोजपुर से साबरमती गुजरात जा रही ट्रेन में लूणकरणसर रेलवे स्टेशन पार करने के बाद यह वारदात हुई. गुजरात निवासी जवान जिगर कुमार का ट्रेन में कोच अटेंडेंट से झगड़ा हो गया था. विवाद बढ़ने पर अटेंडेंट ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे जवान की मौत हो गई. पुलिस ने एक अटेंड़ेट को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ट्रेन में मौजूद यात्रियों के मुताबकि, जवान का कोच अटेंडेंटों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर अटेंडेंट ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल जवान की मौत हो गई.

