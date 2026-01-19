Uttar Pradeshराजनीति

अपर्णा यादव का होगा तलाक, पति प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर कहा- मैं इस सेल्फिश औरत से….

Shanti Kumari19 January 2026 - 4:26 PM
Aparna Prateek Divorce

Aparna Prateek Divorce : समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक हो रहा है। प्रतीक ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस बात का ऐलान किया है, जिससे उनके फैंस और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

शाही शादी की थी प्रतीक और अपर्णा ने

प्रतीक और अपर्णा की शादी 4 दिसंबर 2011 को हुई थी। यह एक भव्य और शाही शादी थी, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, अंबानी परिवार समेत कई बड़े नाम शामिल हुए थे। शादी में अमिताभ बच्चन ने दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं। बिग बी और जया ने शादी के दौरान कुछ रस्मों में भी हिस्सा लिया और खूब मस्ती करते हुए दिखाई दिए।

अपर्णा की खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस

अपर्णा ने अपनी शादी में प्रसिद्ध डिजाइनर तरुण तहिलियानी द्वारा डिज़ाइन किया हुआ खूबसूरत ब्राइडल आउटफिट पहना था। वह दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। इस ग्रैंड वेडिंग में कई नामी राजनेताओं, सितारों और मशहूर हस्तियों ने शिरकत की थी।

विद्युत जामवाल से मुलाकात

शादी के कुछ समय बाद, प्रतीक और अपर्णा ने बॉलीवुड स्टार विद्युत जामवाल से भी मुलाकात की थी, जिसके बारे में प्रतीक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि विद्युत जामवाल ने हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस के बारे में महत्वपूर्ण बातें साझा की थीं।

तलाक की घोषणा और प्रतीक की पोस्ट

15 साल बाद प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने की घोषणा की। इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रतीक ने लिखा, “मैं इस सेल्फिश औरत से जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है और इसे कोई परवाह नहीं।” प्रतीक की यह पोस्ट उनके मानसिक दबाव और तलाक के फैसले के बारे में गंभीर संकेत दे रही है।

क्यों है प्रतीक का निर्णय इतना चौंकाने वाला?

प्रतीक यादव का यह तलाक फैसले का ऐलान फैंस और मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। इस जोड़े के बीच 15 साल का लंबा वक्त बिता था, जिसमें उनकी शादी एक शाही इवेंट से लेकर कई खुशहाल क्षणों से भरी हुई थी। लेकिन अब प्रतीक के इस तलाक के ऐलान ने हर किसी को चौंका दिया है। क्या यह पारिवारिक रिश्तों में खटास का परिणाम है या फिर यह निजी जीवन से जुड़ी किसी और वजह से? फिलहाल प्रतीक और अपर्णा के तलाक के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें – वापस कब लौटूंगी या लौटूंगी भी कि नहीं…नेहा कक्कड़ ने ब्रेक लेने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से मचाई हलचल

