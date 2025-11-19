Other Statesक्राइम

आंध्र प्रदेश : मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर, माड़वी हिड़मा नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन

Andhra Pradesh

Andhra Pradesh : आंध्र प्रदेश में  माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है. मारेदुमिल्ली इलाके में हुई मुठभेड़ में सात माओवादी मारे गए, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं. राज्य के खुफिया विभाग के एडीजी महेश चंद्र लड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी की पहचान की जा रही है. 

माओवादी नेता टेक शंकर ढेर

पुलिस के अनुसार मुठभेड़ मे मारा गया एक माओवादी मेतुरी जोखा राव उर्फ टेक शंकर था. वह श्रीकाकुलम का रहने वाला था और आंध्र-ओडिशा सीमा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहा था. टेक शंकर तकनीकी मामलों में माहिर था और हथियारों व संचार से जुड़े चीजों पर भी उसकी अच्छी पकड़ थी. वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, माओवादी मुठभेड़ सुबह करीब 7 बजे हुई. एडीजी महेश चंद्र लड्ढा ने बताया कि शंकर पिछले 20 वर्षों से माओवादी आंदोलन से जुड़ा था और सुरक्षा अभियानों के दौरान हमेशा अपनी जगह बदलता रहा, उन्हें लगता है कि शंकर माओवादी आंदोलन को नया जीवन देने के लिए आंध्र प्रदेश आया था.

माड़वी हिड़मा नेटवर्क को झटका

इतना ही नहीं आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 50 भाकपा (माओवादी) कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई कृष्णा, एलुरु, एनटीआर विजयवाड़ा, काकिनाड़ा और डॉ. बीआर आंबेडकर कोणासीमा जिलों में की गई. इससे माओवादी संगठन के दक्षिण बस्तर और दंडाकरन्या नेटवर्क को भारी झटका लगा है. पुलिस के अनुसार, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें वरिष्ठ माओवादी, संचार मामलों के जानकार, सशस्त्र प्लाटून सदस्य और पार्टी के लोग शामिल हैं. यह सब लोग करीब से माड़वी हिड़मा के साथ काम कर रहे थे, जो कि भाकपा-माओवादी पार्टी की केंद्रीय समिति का सदस्य था.

बता दें कि मंगलवार को छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश सीमा पर हुई मुठभेड़ में एक करोड़ रूपये का इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा मारा गया. इस मुठभेड़ में हिड़मा के साथ उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का समेत कुल छह नक्सली मारे गए. उनके कब्जे से दो एके-47 राइफल, किट-बैग और अन्य हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किया गया.

