Delhi NCR

उन्नाव पीड़िता के समर्थन में अलका लांबा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, पुलिस ने रोका

Ajay Yadav29 December 2025 - 12:14 PM
1 minute read
Unnao Rape Case :
उन्नाव पीड़िता के समर्थन में अलका लांबा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, पुलिस ने रोका

Unnao Rape Case : उन्नाव गैंगरेप केस की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले महिलाओं ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस ने सुरक्षा की वजह से सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर हटाया.

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उन्नाव पीड़िता के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया. अलका लांबा ने कहा कि वे पीड़िता के साथ न्याय के लिए आई थी, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है.

महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

बता दें कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने ‘नारी न्याय’ लिखे बैनर और बैज पहन रखे थे. वहीं, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सतबीर सिंह सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती नजर आईं. पुलिस ने उन्हें और अन्य महिला प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर बस में बैठा दिया.

योगिता भयाना ने कहा न्याय मिलेगा

महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने बताया कि पीड़िता इस समय कोर्ट में मौजूद है. उन्होंने कहा कि पीड़िता ठीक है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा. अगर पहले का फैसला सही नहीं पाया गया, तो कोर्ट उसे बदल देगा.

जबकि सुनवाई से पहले दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के वकील शशि त्रिपाठी ने कहा, ‘हमें न्याय प्रकिया पर भरोसा रखना चाहिए. हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी है.’ उन्नाव गैंगरेप केस की सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टरूम में मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें – उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 December 2025 - 12:14 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of AAP का आरोप : बीजेपी सरकार अटल कैंटीन के नाम पर झूठ फैला रही, काम अधूरा

AAP का आरोप : बीजेपी सरकार अटल कैंटीन के नाम पर झूठ फैला रही, काम अधूरा

29 December 2025 - 8:23 AM
Photo of मनरेगा में बदलाव से गरीबों की रोजी छीनने की साजिश, कुलदीप सिंह धालीवाल का तीखा हमला

मनरेगा में बदलाव से गरीबों की रोजी छीनने की साजिश, कुलदीप सिंह धालीवाल का तीखा हमला

28 December 2025 - 6:29 PM
Photo of दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

28 December 2025 - 1:41 PM
Photo of दिल्ली-NCR में बढ़ा सर्दी का सितम, AQI खतरनाक स्तर पर-घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें

दिल्ली-NCR में बढ़ा सर्दी का सितम, AQI खतरनाक स्तर पर-घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें

28 December 2025 - 7:51 AM
Photo of शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर दी चेतावनी, कहा- खतरे को नजरअंदाज न करें

शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर दी चेतावनी, कहा- खतरे को नजरअंदाज न करें

27 December 2025 - 12:58 PM
Photo of दिल्ली में कड़ाके की ठंड की दस्तक, अगले दो दिन घना कोहरा करेगा परेशान, जानिए कैसा रहेगा प्रदूषण का हाल

दिल्ली में कड़ाके की ठंड की दस्तक, अगले दो दिन घना कोहरा करेगा परेशान, जानिए कैसा रहेगा प्रदूषण का हाल

26 December 2025 - 7:47 AM
Photo of PM मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर दिया जोर

PM मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर दिया जोर

25 December 2025 - 2:02 PM
Photo of 101वीं जयंती पर ‘सदैव अटल’ में जुटे देश के दिग्गज, राष्ट्रपति से PM तक ने किया नमन

101वीं जयंती पर ‘सदैव अटल’ में जुटे देश के दिग्गज, राष्ट्रपति से PM तक ने किया नमन

25 December 2025 - 10:43 AM
Photo of दिल्ली-NCR में आज धूप, कल फिर लौटेगा घना कोहरा- जानें मौसम का ताजा अपडेट

दिल्ली-NCR में आज धूप, कल फिर लौटेगा घना कोहरा- जानें मौसम का ताजा अपडेट

25 December 2025 - 7:44 AM
Photo of शंख एयर, अल हिन्द एयर, फ्लाई एक्सप्रेस नई तीन एयरलाइंस, मंत्रालय ने दी मंजूरी

शंख एयर, अल हिन्द एयर, फ्लाई एक्सप्रेस नई तीन एयरलाइंस, मंत्रालय ने दी मंजूरी

24 December 2025 - 6:10 PM
Back to top button