Unnao Rape Case : उन्नाव गैंगरेप केस की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले महिलाओं ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस ने सुरक्षा की वजह से सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर हटाया.

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उन्नाव पीड़िता के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया. अलका लांबा ने कहा कि वे पीड़िता के साथ न्याय के लिए आई थी, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है.

महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

बता दें कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने ‘नारी न्याय’ लिखे बैनर और बैज पहन रखे थे. वहीं, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सतबीर सिंह सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती नजर आईं. पुलिस ने उन्हें और अन्य महिला प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर बस में बैठा दिया.

योगिता भयाना ने कहा न्याय मिलेगा

महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने बताया कि पीड़िता इस समय कोर्ट में मौजूद है. उन्होंने कहा कि पीड़िता ठीक है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा. अगर पहले का फैसला सही नहीं पाया गया, तो कोर्ट उसे बदल देगा.

जबकि सुनवाई से पहले दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के वकील शशि त्रिपाठी ने कहा, ‘हमें न्याय प्रकिया पर भरोसा रखना चाहिए. हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी है.’ उन्नाव गैंगरेप केस की सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टरूम में मौजूद रहे.

