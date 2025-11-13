फटाफट पढ़ें:

UP News : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में हुए विस्फोट को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार की आलोचना की और खुफिया एजेंसियों की असफलताओं पर सवाल उठाया, उन्होंने संबंधित विभागों से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान में आश्वासन दिया था कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन बार-बार खुफिया तंत्र की चूक क्यों हो रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह बड़ा सवाल है.

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को या तो इन विफलताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए.

वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के ‘एग्जिट पोल’ पर टिप्पणी करते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि ये विपक्षी कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के इरादे से किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘एग्जिट पोल एक एजेंडे के तहत हमारा मनोबल गिराने के लिए किए जा रहे हैं. हमने अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का आग्रह किया है.’ प्रेस में जारी एक बयान के मुताबिक, बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी बनाया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश में हर व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में आ जाय और आम जनता और समाजवादी पार्टी का एक भी वोट ना कटने पाये.

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझ ऐसी साजिश कर रही है जिससे आम जनता, पार्टियां और कार्यकर्ता इतने उलझ जाएँ कि वे केवल मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में व्यस्त रहें और बीजेपी सरकार से सवाल न पूछ पाएं. उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर बीजेपी के पक्ष में मत सुनिश्चित करने का काम करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी, अधिकारियों की कमियों को उजागर करेगी और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी जो राजनीतिक दलों के साथ निष्पक्ष नहीं हैं.

सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति करती है और जनता के साथ धोखा करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेईमानी की और मतदाताओं को मतदान से वंचित किया. अखिलेश यादव ने कहा कि इस बेईमानी की जड़ निर्वाचन आयोग में है और यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है.

