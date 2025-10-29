Uttar Pradeshराजनीतिराज्य

गाजीपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को गाज़ीपुर के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी रहेंगे। यह दौरा सपा कार्यकर्ताओं के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कार्यक्रम के अनुसार, अखिलेश यादव सबसे पहले दिवंगत नेता रामकरन यादव के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके बाद वह सैदपुर विधायक अंकित भारती के विवाह उपरांत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर नवदंपति को आशीर्वाद देंगे।

अपने एकदिवसीय दौरे के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव सपा नेता राजकुमार पांडेय के नारी पचदेवरा स्थित आवास पर भी जाएंगे। वे यहां कुछ समय रुककर पार्टी की रणनीतिक चर्चा के साथ-साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे।

गौरतलब है कि राजकुमार पांडेय समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता और राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं। वे जनपद में समाज सेवा के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। गरीबों की शादी, असहाय परिवारों की मदद, मंदिरों के जीर्णोद्धार और बीमारों के इलाज में सहयोग जैसे कार्यों से उन्होंने क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का राजकुमार पांडेय के आवास पर जाना न सिर्फ उनके प्रति स्नेह और सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह ब्राह्मण समाज को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देने वाला कदम भी साबित हो सकता है। अखिलेश और शिवपाल यादव का यह संयुक्त दौरा गाज़ीपुर में सपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने वाला माना जा रहा है।

