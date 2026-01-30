Maharashtra News : महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार की प्लेन दुर्घटना में मौत के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब उनके रिक्त पद की पूर्ति और पार्टी नेतृत्व को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं।

डेढ़ घंटे चली बैठक

सूत्रों के अनुसार, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार, अजित पवार की पत्नी को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखा। यह बैठक वर्षा बंगले में लगभग डेढ़ घंटे चली। माना जा रहा है कि दिवंगत नेता के विभाग भी एनसीपी को ही सौंपे जाने की संभावना है।

प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग

एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी तेज हो रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है और प्रफुल्ल पटेल इस भूमिका के लिए उपयुक्त हैं।

उपमुख्यमंत्री और मंत्री पदों पर जल्द निर्णय

पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि पवार परिवार जल्द ही बैठक करके उपमुख्यमंत्री और मंत्री पदों पर निर्णय लेगा। उन्होंने बताया कि अजित पवार की अंतिम इच्छा दोनों एनसीपी गुटों को एकजुट करना थी और पार्टी के नेताओं को इसी दिशा में काम करना चाहिए।

अनिल देशमुख ने आगे कहा कि अजित पवार ने नगर निगम और जिला परिषद चुनावों को देखते हुए कई रणनीतिक कदम तय किए थे और अब उनका परिवार और वरिष्ठ नेता उसी दृष्टि से निर्णय करेंगे।

