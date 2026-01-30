राजनीति

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा बनेंगी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री? एनसीपी नेताओं ने रखा प्रस्ताव

Shanti Kumari30 January 2026 - 4:31 PM
1 minute read
Maharashtra News

Maharashtra News : महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार की प्लेन दुर्घटना में मौत के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब उनके रिक्त पद की पूर्ति और पार्टी नेतृत्व को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं।

डेढ़ घंटे चली बैठक

सूत्रों के अनुसार, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार, अजित पवार की पत्नी को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखा। यह बैठक वर्षा बंगले में लगभग डेढ़ घंटे चली। माना जा रहा है कि दिवंगत नेता के विभाग भी एनसीपी को ही सौंपे जाने की संभावना है।

प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग

एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी तेज हो रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मानते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है और प्रफुल्ल पटेल इस भूमिका के लिए उपयुक्त हैं।

उपमुख्यमंत्री और मंत्री पदों पर जल्द निर्णय

पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि पवार परिवार जल्द ही बैठक करके उपमुख्यमंत्री और मंत्री पदों पर निर्णय लेगा। उन्होंने बताया कि अजित पवार की अंतिम इच्छा दोनों एनसीपी गुटों को एकजुट करना थी और पार्टी के नेताओं को इसी दिशा में काम करना चाहिए।

अनिल देशमुख ने आगे कहा कि अजित पवार ने नगर निगम और जिला परिषद चुनावों को देखते हुए कई रणनीतिक कदम तय किए थे और अब उनका परिवार और वरिष्ठ नेता उसी दृष्टि से निर्णय करेंगे।

ये भी पढ़ें – ना पेट में पल रहे बच्चे का मोह, ना कानून का डर, भाई को कॉल कर कहा- मैं तेरी बहन को मार रहा हूं…

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 January 2026 - 4:31 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं डिप्टी CM, बारामती सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं डिप्टी CM, बारामती सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

29 January 2026 - 6:05 PM
Photo of PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

PM Modi के पंजाब दौरे से पहले धमकी, हंसराज हंस बोले- मेहर करे दाता से अरदास

29 January 2026 - 3:46 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने UGC नए नियमों पर लगाई रोक, सरकार के बचाव में ये क्या बोल गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे?

सुप्रीम कोर्ट ने UGC नए नियमों पर लगाई रोक, सरकार के बचाव में ये क्या बोल गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे?

29 January 2026 - 3:09 PM
Photo of जो लोग खुद लोढ़ा-पत्थर जैसे….UGC के नए नियमों पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

जो लोग खुद लोढ़ा-पत्थर जैसे….UGC के नए नियमों पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान

29 January 2026 - 2:11 PM
Photo of अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

29 January 2026 - 12:44 PM
Photo of चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

चंडीगढ़ के मेयर बने BJP के सौरभ जोशी, AAP-कांग्रेस को मिले सिर्फ इतने वोट

29 January 2026 - 12:02 PM
Photo of अजित पवार की मौत के बाद पहली बार आई चाचा शरद पवार की प्रतिक्रिया, नम आखों से बोले ये बात

अजित पवार की मौत के बाद पहली बार आई चाचा शरद पवार की प्रतिक्रिया, नम आखों से बोले ये बात

28 January 2026 - 7:37 PM
Photo of अब प्रतीक नहीं लेंगे अपर्णा से तलाक! इंस्टाग्राम पर डाला पत्नी संग रोमांटिक तस्वीर और लिखा कि…

अब प्रतीक नहीं लेंगे अपर्णा से तलाक! इंस्टाग्राम पर डाला पत्नी संग रोमांटिक तस्वीर और लिखा कि…

28 January 2026 - 5:04 PM
Photo of आखिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान? चश्मदीद ने दी जानकारी, कल होगा अंतिम संस्कार

आखिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान? चश्मदीद ने दी जानकारी, कल होगा अंतिम संस्कार

28 January 2026 - 3:40 PM
Photo of महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद चाचा शरद पवार अस्पताल में क्यों हुए भर्ती? जानें मुख्य वजह

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के बाद चाचा शरद पवार अस्पताल में क्यों हुए भर्ती? जानें मुख्य वजह

28 January 2026 - 1:40 PM
Back to top button