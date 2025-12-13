Other Statesराज्य

महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई कार, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार

Maharashtra News :
Maharashtra News : महाराष्ट्र के बीड जिले के पाली गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. सोलापुर-धुले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गाड़ी की जोरदार टक्कर डीजल टैंकर से हो गई, जिससे दोनों वाहन तुरंत आग की लपटों में घिर गए और हाईवे पर आग फैल गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के तुरंत बाद आग भड़क उठी. कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों वाहन पूरी तरह जलने लगे. डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे आसपास का क्षेत्र दहशत में आ गया. हाईवे पर चल रहे कई वाहन तुरंत रुक गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर भागते नजर आए.

धुआं फैलकर इलाके में दहशत

जानकारी के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त टैंकर सोलापुर-धुले हाईवे से डीजल ले जा रहा था. इसी वजह से टक्कर के बाद आग और तेज हो गई. आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं और काले धुएं का गुबार आसमान में फैल गया.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. वहीं, पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित कर घेराबंदी की. सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए रोक दिया गया, ताकि कोई और हादसा न हो.

दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा

दमकल विभाग लगातार आग को काबू में करने का प्रयास कर रहा है. डीजल होने की वजह से आग बुझाने में कठिनाई हो रही है. वहीं, अधिकारियों ने बताया कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और आग शांत होते ही धीरे-धीरे यातायात बहाल किया जाएगा.

पिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस यह भी देख रही है कि टैंकर के सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं.

