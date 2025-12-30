Other Statesराज्य

भांडुप में बेकाबू BEST इलेक्ट्रिक बस ने मचाया कहर, 4 की मौत, 9 घायल

Ajay Yadav30 December 2025 - 11:27 AM
1 minute read
Mumbai Bus Accident :
फटाफट पढ़ें:

  • भांडुप में बेकाबू बस से 4 लोगों की मौत हुई
  • हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए
  • घटना रात 9:30 बजे स्टेशन के बाहर हुई
  • हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है
  • सीएम ने 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया

Mumbai Bus Accident : मुंबई के भांडुप में बेकाबू BEST बस ने 13 लोगों को कुचल दिया जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. इनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल है. वहीं, 9 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें मुबंई के रजवाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि साड़ी की दुकान के बाहर कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं. तभी अचानक बस अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई. कुछ लोग जान बचाने के लिए तेजी से दुकान के अंदर भागे लेकिन कुछ लोग बस की चपेट में आ गए.

भांडुप में बेकाबू इलेक्ट्रिक बस भीड़ में घुसी

ये हादसा सोमवार रात करीब 9: 30 बजे हुआ. भांडुप स्टेशन के बाहर BEST की इलेक्ट्रिक बस टर्न ले रही थी तभी अचानक चालक का बस से कंट्रोल छूट गया. बेकाबू बस भीड़ में घुस गई और करीब 13 लोग बस के चपेट में आ गए. यह हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस की टक्कर से लोहे का बना इलेक्ट्रिक पोल भी टेढ़ा हो गया. पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर जताया दुख

वहीं, हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख व्यक्त किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और राज्य सरकार की तरफ से पांच लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की. साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.

Ajay Yadav30 December 2025 - 11:27 AM
1 minute read

