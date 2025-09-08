फटाफट पढ़ें

खरगे पर किसान अपमान का आरोप लगा है

वीडियो में किसान से तुलना की गई

मामला कर्नाटक के कलबुर्गी जिले का है

बीजेपी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की

कांग्रेस पर किसानों से नफरत का आरोप

Kharge Farmer Insult : कांग्रेस अध्यक्ष मलिल्कार्जुन खरगे पर एक किसान का अपमान करने का आरोप लगा है. मामला कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित कलबुर्गी जिले का है, जहां खरगे और एक किसान के बीच हुई बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर एक किसान का अपमान करने का आरोप लगाया है. बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित कलबुर्गी जिले में मल्लिकार्जुन खरगे ने किसान का अपमान किया. बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कांग्रेस और खरगे की आलोचना की है.

मल्लिकार्जुन खरगे की एक किसान के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया है. वीडियो में खरगे पूछते हैं, “तुमने कितने एकड़ में बोया है?” जब किसान जवाब देता है “चार एकड़”, तो खरगे कहते हैं, “मेरा 40 एकड़ है”. खरगे ने कहा, “मेरी हालत तुमसे भी ज्यादा खराब है. तुम आकर मुझे बता रहे हो. तुम मुझे बता सकते हो, “उन्होंने कहा, “प्रचार के लिए यहां मत आओ. मुझे इसके बारे में पता है. मूंग, उड़द और अरहर, सभी फसलें नष्ट हो गई हैं. आप तो कम से कम इसे झेल सकते हैं. हम इसे झेल भी नहीं सकते क्योंकि मेरा नुकसान बहुत बड़ा है. जाकर मोदी और शाह से पूछो.

Congress insults farmers!



Farmers who went to Mr Kharge, were asked to leave and said: " Stop coming to me for publicity"



Why does Congress & Rahul Gandhi hate our farmers so much? pic.twitter.com/QY4ZO65UYB — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) September 7, 2025

कांग्रेस पर किसानों से नफरत का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और एक किसान की बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने खरगे की आलोचना करते हुए कहा- “कांग्रेस किसानों का अपमान करती है! जो किसान खरगे से मिलने गए थे, उन्हें जाने को कहा गया और कहा गया- प्रचार के लिए मेरे पास आना बंद करो. कांग्रेस और राहुल गांधी हमारे किसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं?”

