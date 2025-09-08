Other States

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर क्यों लगा किसान के अपमान का आरोप? बीजेपी ने उठाए सवाल

Ajay Yadav8 September 2025 - 7:49 AM
2 minutes read
Kharge Farmer Insult :
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर क्यों लगा किसान के अपमान का आरोप? बीजेपी ने उठाए सवाल

फटाफट पढ़ें

  • खरगे पर किसान अपमान का आरोप लगा है
  • वीडियो में किसान से तुलना की गई
  • मामला कर्नाटक के कलबुर्गी जिले का है
  • बीजेपी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की
  • कांग्रेस पर किसानों से नफरत का आरोप

Kharge Farmer Insult : कांग्रेस अध्यक्ष मलिल्कार्जुन खरगे पर एक किसान का अपमान करने का आरोप लगा है. मामला कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित कलबुर्गी जिले का है, जहां खरगे और एक किसान के बीच हुई बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर एक किसान का अपमान करने का आरोप लगाया है. बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित कलबुर्गी जिले में मल्लिकार्जुन खरगे ने किसान का अपमान किया. बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कांग्रेस और खरगे की आलोचना की है.

मामला कर्नाटक के कलबुर्गी जिले का है

मल्लिकार्जुन खरगे की एक किसान के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया है. वीडियो में खरगे पूछते हैं, “तुमने कितने एकड़ में बोया है?” जब किसान जवाब देता है “चार एकड़”, तो खरगे कहते हैं, “मेरा 40 एकड़ है”. खरगे ने कहा, “मेरी हालत तुमसे भी ज्यादा खराब है. तुम आकर मुझे बता रहे हो. तुम मुझे बता सकते हो, “उन्होंने कहा, “प्रचार के लिए यहां मत आओ. मुझे इसके बारे में पता है. मूंग, उड़द और अरहर, सभी फसलें नष्ट हो गई हैं. आप तो कम से कम इसे झेल सकते हैं. हम इसे झेल भी नहीं सकते क्योंकि मेरा नुकसान बहुत बड़ा है. जाकर मोदी और शाह से पूछो.

कांग्रेस पर किसानों से नफरत का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और एक किसान की बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने खरगे की आलोचना करते हुए कहा- “कांग्रेस किसानों का अपमान करती है! जो किसान खरगे से मिलने गए थे, उन्हें जाने को कहा गया और कहा गया- प्रचार के लिए मेरे पास आना बंद करो. कांग्रेस और राहुल गांधी हमारे किसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं?”

यह भी पढ़ें : लखनऊ में बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 1 नवंबर से लागू होगा ‘वर्टिकल सिस्टम’

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 September 2025 - 7:49 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अखिलेश यादव के बाद सीएम सिद्धारमैया का चालान कटा, 9 महीने में 7वीं बार ट्रैफिक पुलिस का एक्शन

अखिलेश यादव के बाद सीएम सिद्धारमैया का चालान कटा, 9 महीने में 7वीं बार ट्रैफिक पुलिस का एक्शन

7 September 2025 - 1:05 PM
Photo of हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक क्षतिग्रस्त करने पर सियासी विवाद, पुलिस ने दर्ज की FIR

हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक क्षतिग्रस्त करने पर सियासी विवाद, पुलिस ने दर्ज की FIR

7 September 2025 - 8:14 AM
Photo of लालबागचा राजा पंडाल के पास दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए मासूम, एक की मौत

लालबागचा राजा पंडाल के पास दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए मासूम, एक की मौत

6 September 2025 - 5:11 PM
Photo of कोच्चि से अबू धाबी जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से लौटा विमान, 180 से अधिक यात्री थे सवार

कोच्चि से अबू धाबी जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, बीच रास्ते से लौटा विमान, 180 से अधिक यात्री थे सवार

6 September 2025 - 2:09 PM
Photo of पश्चिम बंगाल में SIR और NRC की अफवाहों से घबराए लोग, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए उमड़ी भीड़

पश्चिम बंगाल में SIR और NRC की अफवाहों से घबराए लोग, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए उमड़ी भीड़

5 September 2025 - 11:01 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

जम्मू-कश्मीर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा

1 September 2025 - 5:57 PM
Photo of PM पर टिप्पणी को लेकर ओवैसी की नसीहत, अमेरिकी टैरिफ पर जताई चिंता

PM पर टिप्पणी को लेकर ओवैसी की नसीहत, अमेरिकी टैरिफ पर जताई चिंता

30 August 2025 - 10:42 AM
Photo of दरभंगा विवाद पर सियासी संग्राम, राउत ने BJP को ठहराया जिम्मेदार, अमित शाह ने की माफी की मांग

दरभंगा विवाद पर सियासी संग्राम, राउत ने BJP को ठहराया जिम्मेदार, अमित शाह ने की माफी की मांग

30 August 2025 - 9:56 AM
Photo of मणिमहेश यात्रा में परेशानी, खराब मौसम और टूटे रास्तों से बढ़ी मुश्किल, 7 की मौत, कई लापता

मणिमहेश यात्रा में परेशानी, खराब मौसम और टूटे रास्तों से बढ़ी मुश्किल, 7 की मौत, कई लापता

29 August 2025 - 10:41 AM
Photo of केरल में बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट, लूटे 2.4 करोड़ रूपए

केरल में बुजुर्ग दंपत्ति को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट, लूटे 2.4 करोड़ रूपए

28 August 2025 - 7:49 PM
Back to top button