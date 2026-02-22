टेकराष्ट्रीय

WhatsApp New Feature : अब जागने की जरूरत नहीं, WhatsApp पर शेड्यूल होंगे मैसेज

Karan Panchal22 February 2026 - 5:44 PM
2 minutes read
WhatsApp New Feature
WhatsApp New Feature : अब जागने की जरूरत नहीं, WhatsApp पर शेड्यूल होंगे मैसेज

WhatsApp New Feature : अब अपने प्रिय मित्र या प्रिय सखी को बर्थडे या एनिवर्सरी की बधाई देने के लिए 12 बजे तक जागने की आवश्यकता समाप्त होने वाली है। WhatsApp अपने नए अपडेट में मैसेज शेड्यूल फीचर लेकर आ रहा है। जिससे ऑफिस कर्मचारियों को भी काफी राहत मिलेगी।

अक्सर ऐसा होता था कि हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बर्थडे आदि विश करने के लिए 12 बजे का इंतजार करते थे, और कई बार तो अचानक आंख लग जाती थी, जिससे दोस्त की गालियों का भी सामना करना पड़ता था। वहीं अब आप इस फीचर से समय रहते बधाइयां/शुभकामनाएं दे सकते हैं।

अब तारीख और समय अपने अनुसार

इस जादुई फीचर से आप मैसेज लिखकर उसका टाइम सेट कर सकेंगे जो ठीक उसी समय अपने आप सेंड हो जाएगा। यह मैसेज शेड्यूलिंग फीचर आमजन को काफी राहत प्रदान करेगा। इस फीचर में आप तारीख और समय अपने अनुसार चुन सकेंगे। जैसे ही वह समय आएगा, आपका फोन अपने आप मैसेज भेज देगा, भले ही आप उस वक्त सो रहे हों या कहीं व्यस्त हों।

अब समय से सेंड होंगी शुभकामनाएं

जैसे अगर आपको किसी से सुबह 9 बजे कोई जरूरी फाइल मांगनी है, तो इस नए फीचर के बाद आप उसे रात में ही शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग त्योहार, जन्मदिन या सालगिरह जैसे खास मौकों पर ठीक समय पर शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, यह फीचर उनके लिए भी काफी खास है।

ऐसे दिखाई देगा नया फीचर

बता दें कि फिलहाल यह फीचर लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप ने इसे TestFlight बीटा प्रोग्राम के तहत एक नया iOS अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फीचर चैट बॉक्स में ‘प्लस’ (+) आइकन या सेंड बटन को लॉन्ग प्रेस (देर तक दबाने) करने पर दिखाई देगा। यहां आपको ‘Schedule Message’ का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप कैलेंडर और घड़ी की मदद से अपना मनचाहा समय सेट कर पाएंगे।

एंड्रॉयड और iOS दोनों में करेगा काम

यह फीचर फिलहाल बीटा वर्जन (Beta Version) पर टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ही दिनों में यह एंड्रॉयड और आईफोन (iOS) के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यह वॉट्सऐप का अपना ऑफिशियल फीचर होगा, जो पूरी तरह सिक्योर (End-to-End Encrypted) होगा।

ये भी पढ़ें- Child Abuse Case : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर कुकर्म के गंभीर आरोप, मामला दर्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 February 2026 - 5:44 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of AAP मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सीएम नायब सैनी पर लगाए फर्जी ज्वाइनिंग के आरोप

AAP मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने सीएम नायब सैनी पर लगाए फर्जी ज्वाइनिंग के आरोप

22 February 2026 - 6:56 PM
Photo of Child Abuse Case : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर कुकर्म के गंभीर आरोप, मामला दर्ज

Child Abuse Case : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर कुकर्म के गंभीर आरोप, मामला दर्ज

22 February 2026 - 4:19 PM
Photo of लिवर कैंसर के इलाज के बीच दीपिका कक्कड़ को आई नई परेशानी, अस्पताल में होना होगा एडमिट

लिवर कैंसर के इलाज के बीच दीपिका कक्कड़ को आई नई परेशानी, अस्पताल में होना होगा एडमिट

22 February 2026 - 2:31 PM
Photo of Namo Bharat Train : दिल्ली से मेरठ अब 55 मिनट दूर, जानें रूट-किराया और सबकुछ

Namo Bharat Train : दिल्ली से मेरठ अब 55 मिनट दूर, जानें रूट-किराया और सबकुछ

22 February 2026 - 12:49 PM
Photo of अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक, 19 लोगों की मौत, इस्लामाबाद विस्फोट का बदला

अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक, 19 लोगों की मौत, इस्लामाबाद विस्फोट का बदला

22 February 2026 - 11:55 AM
Photo of तमिलनाडु-पश्चिम बंगाल से 8 आतंकी गिरफ्तार, ISI के इशारे पर कर रहे थे काम

तमिलनाडु-पश्चिम बंगाल से 8 आतंकी गिरफ्तार, ISI के इशारे पर कर रहे थे काम

22 February 2026 - 11:09 AM
Photo of राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश शुरू, परीक्षा 7 जून को, आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश शुरू, परीक्षा 7 जून को, आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल

21 February 2026 - 6:22 PM
Photo of राजस्थान में SIR प्रक्रिया पूरी, 5.15 करोड़ मतदाता, 31 लाख लोगों के नाम कटे, अंतिम सूची जारी

राजस्थान में SIR प्रक्रिया पूरी, 5.15 करोड़ मतदाता, 31 लाख लोगों के नाम कटे, अंतिम सूची जारी

21 February 2026 - 5:43 PM
Photo of बारामूला के बाद गांदरबल में मिला IED, सुरक्षाबलों ने नाकाम की आतंकी साजिश, दिल्ली ऑन हाई अलर्ट

बारामूला के बाद गांदरबल में मिला IED, सुरक्षाबलों ने नाकाम की आतंकी साजिश, दिल्ली ऑन हाई अलर्ट

21 February 2026 - 4:40 PM
Photo of 75 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी कैप्टन से 65 लाख की ठगी, 38 दिन तक किया डिजिटल अरेस्ट

75 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी कैप्टन से 65 लाख की ठगी, 38 दिन तक किया डिजिटल अरेस्ट

21 February 2026 - 3:39 PM
Back to top button