Uttarakhandमौसमराज्य

उत्तराखंड में मौसम बदला, कोहरा और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी

Ajay Yadav6 February 2026 - 12:28 PM
1 minute read
Uttarakhand, Weather Update :
उत्तराखंड में मौसम बदला, कोहरा और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी

Uttarakhand Weather Update : उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में इसके असर साफ नजर आने लगे हैं. खासकर मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा गया है, जिससे दृश्यता घट गई है और सुबह-सुबह तथा देर रात लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है. मौसम विभाग ने राज्य के पांच जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. बदलते मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छा गया है, जिससे सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों पर दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. कई स्थानों पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है.

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों से अपील की गई है कि वे मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करें. बर्फबारी या खराब मौसम की स्थिति में मार्ग बंद होने की संभावना को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतें.

प्रशासन ने अलर्ट मोड जारी कर दिया

खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड के जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड जारी कर दिया है. संबंधित जिलों के अधिकारियों को एहतियात बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन विभाग को भी सक्रिय रहने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित राहत और बचाव कार्य किए जा सकें.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 February 2026 - 12:28 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा

6 February 2026 - 11:41 AM
Photo of पंजाब सरकार ने गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व और शिक्षाओं के प्रसार के लिए व्यापक तैयारियाँ कीं

पंजाब सरकार ने गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व और शिक्षाओं के प्रसार के लिए व्यापक तैयारियाँ कीं

6 February 2026 - 11:19 AM
Photo of मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समुदाय ने बुलाया बंद

मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समुदाय ने बुलाया बंद

6 February 2026 - 10:24 AM
Photo of सिक्किम में लगातार भूकंप के झटकों से कांपी धरती, लोगों में दहशत

सिक्किम में लगातार भूकंप के झटकों से कांपी धरती, लोगों में दहशत

6 February 2026 - 9:33 AM
Photo of मोहाली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम, पूरे पंजाब में लागू होगी योजना

मोहाली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम, पूरे पंजाब में लागू होगी योजना

6 February 2026 - 8:59 AM
Photo of पंजाब राज्य वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन के रूप में बलजिंदर सिंह बंटी ने संभाला पदभार

पंजाब राज्य वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन के रूप में बलजिंदर सिंह बंटी ने संभाला पदभार

5 February 2026 - 7:32 PM
Photo of चीनी मांझे से युवक की मौत, दुकानों पर पड़ा छापा, CM योगी ने कहा – अब दोषियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

चीनी मांझे से युवक की मौत, दुकानों पर पड़ा छापा, CM योगी ने कहा – अब दोषियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

5 February 2026 - 5:47 PM
Photo of वैशाली के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी का आरोप, परिजनों को बेटा बताकर कर दी नसबंदी और थमाई बेटी

वैशाली के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी का आरोप, परिजनों को बेटा बताकर कर दी नसबंदी और थमाई बेटी

5 February 2026 - 4:23 PM
Photo of पालक्काड में पिक-अप वैन से 100 से अधिक विस्फोटक जब्त, इलाके में हड़कंप

पालक्काड में पिक-अप वैन से 100 से अधिक विस्फोटक जब्त, इलाके में हड़कंप

5 February 2026 - 3:31 PM
Photo of जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

5 February 2026 - 2:59 PM
Back to top button