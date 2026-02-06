Uttarakhand Weather Update : उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में इसके असर साफ नजर आने लगे हैं. खासकर मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा गया है, जिससे दृश्यता घट गई है और सुबह-सुबह तथा देर रात लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है. मौसम विभाग ने राज्य के पांच जिलों में बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. बदलते मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने की संभावना हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छा गया है, जिससे सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों पर दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. कई स्थानों पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है.

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों से अपील की गई है कि वे मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करें. बर्फबारी या खराब मौसम की स्थिति में मार्ग बंद होने की संभावना को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतें.

प्रशासन ने अलर्ट मोड जारी कर दिया

खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड के जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड जारी कर दिया है. संबंधित जिलों के अधिकारियों को एहतियात बरतने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन विभाग को भी सक्रिय रहने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित राहत और बचाव कार्य किए जा सकें.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप