देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट का दूसरा चरण शुरू, जानें प्रक्रिया

Shanti Kumari4 November 2025 - 5:54 PM
Voter List Update 2025
देश के 12 राज्यों में शुरू हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया, 4 दिसंबर तक चलेगा अभियान।

Voter List Update 2025 : चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 12 राज्यों में तीन केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जहा SIR के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरु हुई है। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यानी प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी।

जो भी नागरिक अपने नाम, पते या अन्य जानकारी में सुधार कराना चाहते हैं, वे 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं। इन सभी दावों और आपत्तियों की जांच और सुनवाई 31 जनवरी 2026 तक पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) प्रकाशित की जाएगी।

एसआईआर का मुख्य उद्देश्य

इस दूसरे चरण के तहत एन्यूमरेशन, यानी घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की सत्यापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को और अधिक सटीक, साफ और अपडेट रखना है, ताकि आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी या डुप्लिकेशन न हो।

फॉर्म भरने की प्रक्रिया

SIR एक गहराई से किया जाने वाला नागरिक केंद्रित अभियान है। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मतदाताओं की जानकारी की जांच और पुष्टि करने के लिए हर घर का तीन बार दौरा करेंगे।

दौरे के दौरान BLO मतदाताओं को Enumeration Form देंगे। इस फॉर्म में सबसे ऊपर BLO का नाम और फोन नंबर लिखा होगा। इसके बाद नागरिकों को अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे:

  • जन्म तिथि (Date of Birth)
  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • पिता/गार्जियन का EPIC नंबर

फॉर्म के नीचे दो खास कॉलम होते हैं, जिन्हें बहुत ध्यान से भरना जरूरी है। पुराने वोटर लिस्ट (2002 या 2003) में आपके या आपके परिवार के नाम से जुड़ी जानकारी को भी भरना आवश्यक है। इसके बाद फॉर्म पर साइन करना होगा।

जरूरी दस्तावेज

यदि फॉर्म सही तरीके से नहीं भरा गया तो आपकी जानकारी अगले चरण की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकती। BLO या अधिकारी द्वारा नोटिस भेजे जाने पर निम्न दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे, और इनमें से कोई एक दिखाना आवश्यक है:

  • सरकारी विभाग या PSU द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन ऑर्डर
  • 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी प्रमाणपत्र
  • जन्म प्रमाणपत्र (अधिकृत अधिकारी द्वारा)
  • पासपोर्ट
  • शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा)
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र (राज्य के सक्षम प्राधिकरण द्वारा)
  • वन अधिकार प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST)
  • नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) विवरण
  • परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय अधिकारी द्वारा)
  • भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र
  • 1 जुलाई 2025 के आधार पर तैयार बिहार SIR मतदाता सूची का हिस्सा
  • आधार कार्ड (सिर्फ पहचान के लिए)

फॉर्म न मिलने पर क्या करें

यदि BLO आपके घर तक नहीं पहुँचता और आपको Enumeration Form नहीं मिलता, तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर BLO से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।

इस प्रक्रिया के जरिए चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी नागरिकों की वोटर लिस्ट सटीक, सुरक्षित और अपडेटेड रहे, ताकि भविष्य के चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों।

