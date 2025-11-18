Uncategorized

वारंटी को गिरफ्तार करने आई पुलिस पर ग्रामिणों ने किया हमला, कई घायल, एक की हालत गंभीर

Samastipur News : आमतौर पर कहीं कोई अपराधिक घटना होती है तो लोग पुलिस की मदद लेते हैं, लेकिन अब अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो पुलिस को भी नुकसान पहुंचाने से चुकते नहीं है। बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जो इस बात को सही साबित करती है कि, अब वाकई में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है।

हमले में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल

दरअसल, मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के मोरवा रायटोला में सोमवार की रात एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इस हमले में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके साथ ही एक पुलिस अधिकारी भी घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। उनकी पहचान एसआई यदुवंश सिंह के रूप में की गई है।

पुलिसकर्मी सदर अस्पताल में भर्ती

इस हमले में घायल पुलिस कर्मियों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष नेहा निधि ने बताया कि सोमवार की रात एसआई यदुवंश सिंह के नेतृत्व में एक दर्जन पुलिस कर्मियों को मोरवा रायटोला निवासी वीरेंद्र शर्मा के पुत्र सोनू शर्मा को गिरफ्तार करने गई थी।

जानलेवा हमले का आरोपी है वारंटी

उक्त युवक के विरुद्ध जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट से वारंट निकला था। ग्रामीणों से पूछकर जब पुलिस की टीम उक्त युवक के दरवाजे पर पहुंची, उसी वक्त एक ट्रैक्टर पर आए दो युवक एवं उसके साथ पैदल चल रहे तीन अन्य युवकों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला बोल दिया।

वारंटी के पिता गिरफ्तार

इस हमले में एसआई यदुवंश सिंह समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस वारंटी को तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। अलबत्ता पुलिस ने वारंटी के पिता वीरेंद्र शर्मा को ही गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

