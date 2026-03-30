UP PCS Result : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने रविवार को आधी रात में ही सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा-2024 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। जिसमें 947 पदों में से 932 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 932 सफल अभ्यर्थियों में नेहा पांचाल नंबर 1 पर रहीं, यानी नेहा ने टॉप किया है। वहीं अनन्या त्रिवेदी दूसरे और अभय प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर रहे।

टॉप-10 में छह बेटियां

इस बार परीक्षा में महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। टॉप-10 में छह बेटियां शामिल हैं, जिनमें चार यूपी के विभिन्न जिलों से हैं। डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी के पदों पर विशेष रूप से महिलाओं की संख्या अधिक रही।

मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया

पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। इसके बाद 26 फरवरी से 23 मार्च तक साक्षात्कार आयोजित किए गए। कुल 2719 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था, जबकि 21 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

नेहा नाम की तीन डिप्टी कलेक्टर

इस बार अद्भुत संयोग रहा कि नेहा नाम की तीन महिला अभ्यर्थियों ने डिप्टी कलेक्टर के पद पर सफलता पाई। नेहा पांचाल पहले स्थान पर, नेहा सिंह पांचवें और नेहा तोमर 11वें स्थान पर रहीं।

अनन्या त्रिवेदी की मेहनत और सफलता

रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी ने लगातार छह घंटे पढ़ाई कर दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। उन्होंने मां के कठिन परिश्रम और मामा के मार्गदर्शन को अपनी सफलता का श्रेय दिया।

प्रशासन और पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

डिप्टी कलेक्टर के 37 पदों में से 21 और डिप्टी एसपी के 17 पदों में से सात पद महिलाओं को मिले। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर (कॉमर्शियल टैक्स), एआरटीओ, ट्रेजरी ऑफिसर, नायब तहसीलदार और अन्य पदों पर भी महिलाओं का चयन हुआ। कुल मिलाकर 932 सफल अभ्यर्थियों में लगभग एक तिहाई पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ।

अन्य चयनित पद और संख्या

असिस्टेंट कमिश्नर (कॉमर्शियल टैक्स): 196 में 76 महिलाओं ने चयन

एआरटीओ: 16 में 6 महिलाएं

ट्रेजरी ऑफिसर: 22 में 6 महिलाएं

जिला कमांडेंट होमगार्ड: 2 में 1 महिला

नायब तहसीलदार: 258 में 67 महिलाएं

डिप्टी जेलर: 60 में 16 महिलाएं

अन्य प्रशासनिक और कल्याण पदों पर भी महिलाओं का चयन

आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी

अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, श्रेणीवार और पदवार कटऑफ अंक यूपीपीएससी की वेबसाइट http://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। ‘PROV’ अंकित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित तिथि तक आवश्यक अभिलेख जमा करें, अन्यथा चयन रद्द किया जाएगा।

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