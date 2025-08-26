ED Raids TMC Leader : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर पर छापेमारी की. यह कार्रवाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियों में कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई थी.

जैसे ही साहा को ईडी की कार्रवाई की भनक लगी, उन्होंने कथित रूप से अपने घर की चारदीवारी फांदकर भागने का प्रयास किया. हालांकि, ईडी अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा किया और उन्हें नजदीकी इलाके में पकड़ लिया. फिलहाल अधिकारी उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं.

पत्नी से भी हो चुकी है पूछताछ

ईडी ने यह कार्रवाई बीरभूम जिले के एक व्यक्ति से मिली जानकारी के आधार पर की, जिसने कथित रूप से स्कूल भर्ती घोटाले में पैसे के लेन-देन की बात कही थी. बताया गया कि यही व्यक्ति आज सुबह ईडी की टीम के साथ साहा के आवास पर भी पहुंचा था. इससे पहले साहा की पत्नी से भी इसी मामले में पूछताछ की जा चुकी है, जो यह दर्शाता है कि जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण से जुड़े हर पहलू को गंभीरता से खंगाल रही हैं.

सीबीआई भी कर चुकी है गिरफ्तार

गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भी जीवन कृष्ण साहा को इसी भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था. हालांकि मई 2023 में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी. जहां सीबीआई इस घोटाले में आपराधिक पक्षों की तहकीकात कर रही है, वहीं ईडी अब इसके वित्तीय लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.

इस ताजा कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है और टीएमसी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें : सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर भड़की आतिशी, PM मोदी की फर्जी डिग्री के मामले से ध्यान भटका रही BJP

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप