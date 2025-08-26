Other States

स्कूल भर्ती घोटाले में TMC विधायक के घर ED की छापेमारी, भागने की कोशिश में हुए गिरफ्तार

Anup Tiwari26 August 2025 - 6:33 PM
1 minute read
ED Raids TMC Leader
भागने की कोशिश में हुए गिरफ्तार

ED Raids TMC Leader : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा के घर पर छापेमारी की. यह कार्रवाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियों में कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई थी.

जैसे ही साहा को ईडी की कार्रवाई की भनक लगी, उन्होंने कथित रूप से अपने घर की चारदीवारी फांदकर भागने का प्रयास किया. हालांकि, ईडी अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा किया और उन्हें नजदीकी इलाके में पकड़ लिया. फिलहाल अधिकारी उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं.

पत्नी से भी हो चुकी है पूछताछ

ईडी ने यह कार्रवाई बीरभूम जिले के एक व्यक्ति से मिली जानकारी के आधार पर की, जिसने कथित रूप से स्कूल भर्ती घोटाले में पैसे के लेन-देन की बात कही थी. बताया गया कि यही व्यक्ति आज सुबह ईडी की टीम के साथ साहा के आवास पर भी पहुंचा था. इससे पहले साहा की पत्नी से भी इसी मामले में पूछताछ की जा चुकी है, जो यह दर्शाता है कि जांच एजेंसियां इस पूरे प्रकरण से जुड़े हर पहलू को गंभीरता से खंगाल रही हैं.

सीबीआई भी कर चुकी है गिरफ्तार

गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भी जीवन कृष्ण साहा को इसी भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था. हालांकि मई 2023 में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी. जहां सीबीआई इस घोटाले में आपराधिक पक्षों की तहकीकात कर रही है, वहीं ईडी अब इसके वित्तीय लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.

इस ताजा कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है और टीएमसी को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें : सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर भड़की आतिशी, PM मोदी की फर्जी डिग्री के मामले से ध्यान भटका रही BJP

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari26 August 2025 - 6:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of जम्मू के डोडा में तबाही, चार लोगों की मौत, इस सैलाब में कई घर बहे

जम्मू के डोडा में तबाही, चार लोगों की मौत, इस सैलाब में कई घर बहे

26 August 2025 - 2:36 PM
Photo of उद्धव ठाकरे पर बीजेपी का वार, पाक खिलाड़ियों को मटन खिलाने की दिलाई याद

उद्धव ठाकरे पर बीजेपी का वार, पाक खिलाड़ियों को मटन खिलाने की दिलाई याद

24 August 2025 - 2:13 PM
Photo of 2000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी, अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI की छापेमारी

2000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी, अनिल अंबानी के ठिकानों पर CBI की छापेमारी

23 August 2025 - 12:20 PM
Photo of CSDS डेटा विवाद पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का हमला, राहुल गांधी को बताया ‘सीरियल…’

CSDS डेटा विवाद पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का हमला, राहुल गांधी को बताया ‘सीरियल…’

20 August 2025 - 8:54 AM
Photo of मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

19 August 2025 - 1:13 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, 7 की मौत, कई घर मलबे में दबे

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, 7 की मौत, कई घर मलबे में दबे

17 August 2025 - 12:12 PM
Photo of किश्तवाड़ त्रासदी के साए में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

किश्तवाड़ त्रासदी के साए में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

15 August 2025 - 7:57 PM
Photo of बेंगलुरू में घर में फटा सिलेंडर, 10 साल के बच्चे की मौत, 12 घायल

बेंगलुरू में घर में फटा सिलेंडर, 10 साल के बच्चे की मौत, 12 घायल

15 August 2025 - 3:32 PM
Photo of बर्धमान में बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 10 यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल

बर्धमान में बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 10 यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल

15 August 2025 - 1:14 PM
Photo of ‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

14 August 2025 - 6:49 PM
Back to top button