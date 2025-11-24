Tamil Nadu Bus Accident : तमिलनाडु में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 30 से अधिक यात्री गंभीर रुप से घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ, जब एक बस मदुरै से सेनकोट्टई और दूसरी बस तेनकासी से कोविल पट्टी जा रही थी। इस दौरान दोनों बसे आपस में टकरा गईं।
ड्राइवर की लापरवाही आई सामने
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गलती ड्राइवर की थी। मदुरै से सेनकोट्टई जा रही बस का ड्राइवर लापरवाही और तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में 5 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है।
घायलों को कराया गया भर्ती
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत ही बसों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ यात्री गंभीर रुप से घायल बताए जा रहें है। पुलिस का कहना है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
