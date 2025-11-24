मनोरंजनराष्ट्रीय

Dharmendra Passes Away : अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Karan Panchal24 November 2025 - 1:44 PM
2 minutes read
Dharmendra Passes Away
Dharmendra Passes Away : अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Dharmendra Passes Away : बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे, धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था।

करण जौहर ने इंस्टा पोस्ट में लिखा कि-

यह एक युग का अंत है। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था… उनके पास सभी के लिए केवल अपार प्यार और सकारात्मकता थी। उनका आशीर्वाद, उनका आलिंगन और उनकी अविश्वसनीय गर्मजोशी शब्दों से कहीं अधिक याद आएगी। आज हमारी इंडस्ट्री में खालीपन है। एक ऐसी जगह जिसे कोई भी कभी नहीं भर सकता। हमेशा एकमात्र धर्मजी रहेंगे। हम आपसे प्यार करते हैं सर। हम आपको बहुत याद करेंगे। आज स्वर्ग धन्य है। आपके साथ काम करना हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा, और मेरा दिल सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ कहता है… अभी ना जाओ छोड़के… के दिल अभी भरा नहीं… ओम शांति।

घर पर ही चल रहा था इलाज

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का इलाज उनके जुहू स्थित घर पर ही चल रहा था। उनके घर के परिसर के अंदर एक एंबुलेंस को प्रवेश करते देखा गया। इस बीच आज दोपहर उनके बंगले ‘सनी विला’ में अचानक से गहमा गहमी बढ़ गई। जिससे इलाके में हलचल मच गई है। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र बंगले के बाहर बैरिकेडिंग करनी शुरू कर दी है।

बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली में हुआ था।  उन्होंने 1958 में फिल्मफेयर टैलेंट हंट जीतकर फिल्मों में कदम रखा था औक 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। 1960–70 के दशक में वे रोमांटिक और एक्शन हीरो दोनों रूपों में बड़े स्टार बने और फिर वे  बॉलीवुड के ही मैन के नाम से फेमस हो गए थे।

धर्मेद्र का परिवार श्मशान घाट पहुंचा

धर्मेंद्र के घर से एंबुलेंस समेत कई गाड़ियां विले पार्ले के श्मशान घाट पहुंच गई हैं। सफेद कपड़ों में ईशा देओल और हेमा मालिनी भी अपनी गाड़ी से श्मशान घांट पहुंची हैं। उनकी गाड़ी के अलावा भी कई और करीबियों की गाड़ियों को श्मशान घाट में देखा गया है। सनी देओल और बॉबी देओल भी श्मशान घाट पहुंच गए हैं. हालांकि परिवार ने अब धर्मेंद्र के निधन की पुष्ट नहीं की है।

बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र

धर्मेंद्र लंबे समय से अस्वस्थ थे, और पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती थे। ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अपने शानदार फिल्मी करियर के साथ-साथ राजनीति में भी हाथ आजमाया था। लेकिन वहां का सफर उनकी फिल्मों जितना सफल नहीं रहा।

घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई

धर्मेंद्र के घर के बाहर पुलिस के अलावा, लगभग 50 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की टीम भी मौजूद है। घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कई परिवार वाले भी धर्मेंद्र के घर जाते हुए देखे गए हैं। हालांकि एक्टर की हालत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान परिवार या डॉक्टरों की ओर से सामने नहीं आया है।

ये भी पढ़ें- कल दिल्ली में पब्लिक हॉलिडे का ऐलान, आदेश जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal24 November 2025 - 1:44 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of धर्मेंद्र का राजस्थान से गहरा नाता : बीकानेर से शुरू हुई थी सियासी कहानी

धर्मेंद्र का राजस्थान से गहरा नाता : बीकानेर से शुरू हुई थी सियासी कहानी

24 November 2025 - 2:20 PM
Photo of जस्टिस सूर्यकांत बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

जस्टिस सूर्यकांत बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ

24 November 2025 - 11:32 AM
Photo of जी20 शिखर सम्मेलन से लौटे PM मोदी, वैश्विक एआई समझौते से लेकर UNSC सुधार तक रखे बड़े प्रस्ताव

जी20 शिखर सम्मेलन से लौटे PM मोदी, वैश्विक एआई समझौते से लेकर UNSC सुधार तक रखे बड़े प्रस्ताव

24 November 2025 - 9:30 AM
Photo of Rajnath Singh on Sindh : पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी, कहा- कभी भी बदल सकता है बॉर्डर

Rajnath Singh on Sindh : पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की चेतावनी, कहा- कभी भी बदल सकता है बॉर्डर

23 November 2025 - 7:10 PM
Photo of क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता को आया Heart Attack, पलाश संग शादी टली

क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता को आया Heart Attack, पलाश संग शादी टली

23 November 2025 - 5:08 PM
Photo of जस्टिस सूर्यकांत कल CJI पद की लेंगे शपथ, BR गवई की लेंगे जगह

जस्टिस सूर्यकांत कल CJI पद की लेंगे शपथ, BR गवई की लेंगे जगह

23 November 2025 - 3:34 PM
Photo of Dubai Tejas Crash : विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर लाया गया भारत, चचेरा भाई देगा मुखाग्नि

Dubai Tejas Crash : विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर लाया गया भारत, चचेरा भाई देगा मुखाग्नि

23 November 2025 - 2:24 PM
Photo of पीएम मोदी और मैक्रों की गर्मजोशी भरी मुलाकात, भारत–फ्रांस दोस्ती पर जोर

पीएम मोदी और मैक्रों की गर्मजोशी भरी मुलाकात, भारत–फ्रांस दोस्ती पर जोर

23 November 2025 - 11:24 AM
Photo of संसद के Winter Session में 10 बिल, एटॉमिक पॉवर प्लांट समेत UGC पर होगी चर्चा

संसद के Winter Session में 10 बिल, एटॉमिक पॉवर प्लांट समेत UGC पर होगी चर्चा

22 November 2025 - 8:15 PM
Photo of Bank Holidays : दिसंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें लिस्ट

Bank Holidays : दिसंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें लिस्ट

22 November 2025 - 4:13 PM
Back to top button