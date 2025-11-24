Delhi NCR

कल दिल्ली में पब्लिक हॉलिडे का ऐलान, आदेश जारी

Karan Panchal24 November 2025 - 1:01 PM
2 minutes read
Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas
Guru Tegh Bahadur Shaheedi Diwas : दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर 2025 को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने किए दर्शन

भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन जी के साथ ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में आज प्रातः दर्शन किए गए। यह वही पावन स्थल है जहां धर्म, मानवता और आस्था की रक्षा हेतु परम त्याग करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था।

गुरु साहिब का अद्वितीय संदेश हमें निरंतर प्रेरित करता है कि हम सत्य के लिए अडिग रहें, अत्याचार के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े हों और प्रत्येक मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें।

दिल्ली की यह भूमि सेवा, बलिदान और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत साक्षी है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यह दिन नागरिकों को गुरु तेग बहादुर के अद्वितीय बलिदान, दिव्य ज्ञान और धर्म, मानवीय गरिमा और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा में उनके अद्वितीय योगदान को याद करने और उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्रदान करेगा।

हम सब मिलकर करें गुरु साहिब को नमन

सीएम गुप्ता ने कहा, आइए, हम सब मिलकर गुरु साहिब को नमन करें जिन्होंने सम्पूर्ण मानवता को यह सिखाया कि सत्य की रक्षा ही सबसे बड़ा साहस है। इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बनने के लिए 23, 24 और 25 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले पर आप सभी आमंत्रित हैं।

गुरु तेग बहादुर के बलिदान का गवाह

उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ पूरे देश में श्रद्धा, आदर और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली में 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले में तीन दिन का बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह ऐतिहासिक स्मारक गुरु तेग बहादुर के सबसे बड़े बलिदान का गवाह है।

ये भी पढ़ें- पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

