पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

Punjab Special Session : पंजाब विधानसभा सत्र का आज स्पेशल सेशन (Special Session) चंडीगढ़ से बाहर होगा। सीएम भगवंत मान सेशन में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इस सेशन में प्रश्नकाल या शून्यकाल नहीं होगा।

सेशन श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी समारोह को लेकर श्री आनंदपुर साहिब में हो रहा है। सेशन में श्री आनंदपुर साहिब को जिला बनाने या रूपनगर का नाम बदलने जैसे ऐलान हो सकते हैं।

हो सकते हैं बड़े ऐलान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेशन दोपहर 1 बजे शुरू हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि श्री आनंदपुर साहिब को पंजाब का नया जिला घोषित किया जा सकता है। वहीं रूपनगर जिले का नाम बदलने को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं।

खालसा पंथ की स्थापना

श्री आनंदपुर साहिब से खालसा पंथ की स्थापना हुई। 2009 में नौ विधानसभा क्षेत्र गढ़शंकर, नवांशहर, बंगा, आनंदपुर साहिब, बलाचौर, चमकौर साहिब, रूपनगर, मोहाली और खरड़ को मिलाकर बनाया गया था। यहां से पहली बार रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के डॉ. दलजीत सिंह चीमा को हराया था।

ये भी पढ़ें- दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए Team India का ऐलान, देखें लिस्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप