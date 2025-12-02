बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

पलाश मुच्छल ने फैन्स को दी गुड न्यूज, स्मृति मंधाना संग इस दिन रचाएंगे शादी

Shanti Kumari2 December 2025 - 3:07 PM
Smriti Palash Wedding

Smriti Palash Wedding : म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल की भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना के साथ शादी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।  अफेयर से लेकर तमाम अफवाहों के बीच कपल ने अपनी शादी को लेकर बड़ी जानकारी दी है। खबर है कि स्मृति और पलाश की शादी में आई मुश्किलें अब दूर हो गई हैं। दोनों एक बार फिर दूल्हा-दुल्हन बनने के लिए तैयार हो गए हैं।

शादी की डेट की रिवील

शादी स्थगित होने के करीब एक सप्ताह बाद पलाश ने फैन्स को खुशखबरी देते हुए कहा की मैं और स्मृति इस रविवार यानी 7 दिसंबर को शादी करेंगे। उन्होने बताया की रविवार को वह इंटिमेट वेडिंग करेंगे। मुच्छल ने बताया की शादी महाराष्ट्र के सांगली में होगी, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे।

23 नवंबर को होने वाली थी शादी

गौलरतब है कि 23 नवंबर 2025 को पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी की होनी थी। शादी से पहले होने वाली पूरी रस्में जैसे हल्दी, मेहंदी और संगीत भी हो चुकी थी। अब बस शादी के दिन जोड़े फेरे लेने ही वाले थे, कि उसी दिन स्मृति के पिता की तबियत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती कराने पर डॉक्टर ने हार्ट अटैक का लक्षण बताया था। जिसके बाद शादी को स्थगित कर दी गई।

पलाश पर स्मृति को धोखा देने का आरोप

शादी स्थगित होने के बाद स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वेडिंग से जुड़ी सारी तस्वीरें और वीडियोज डिलीट कर दी थी। इस बीच पलाश की कोरियोग्राफर के साथ कुछ पर्सनल चैट भी वायरल हुए थे। जिसके वजह से पलाश पर स्मृति को चीट करने का आरोप भी लगा था। हालांकि तमाम मुश्किलों के बाद पलाश और स्मृति, एक-दूजे को होने जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें आम आदमी पार्टी के हेल्थ कैंप से हर घर पहुंची स्वास्थ्य सेवा , जनता का बढ़ा भरोसा

