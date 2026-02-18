Seema Haider : अपने प्यार को पाने के लिए सीमा पार करने वाली सीमा हैदर अब छठवीं बार मां चुकी है। सीमा ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के कृष्णा अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ्य हैं और अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।

11 महीने पहले भी बनी थी मां

सरहद पार कर पाकिस्तान से भारत आई महिला सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर से उसके 4 बच्चे थे। वहीं पबजी गेम के जरिए सचिन से मोहब्बत होने के बाद वह भारत आ गई और यहां हिंदू रिति रिवाज से सचिन के साथ शादी की। अभी 11 महीने पहले 18 मार्च 2025 को ही सीमा सचिन के पहले बच्चे की मां बनी थी। वहीं अब सीमा ने सचिन के दूसरे बच्चे को जन्म दिया है।

परिजनों ने बांटे गुड़ और लड्डू

बेटे के जन्म के बाद रबूपुरा स्थित घर पहुंचने पर सचिन मीणा के परिवार और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस खुशी के मौके पर परिवार द्वारा लड्डू और गुड़ वितरित कर जश्न मनाया गया।

