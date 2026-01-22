Naxal Encounter : झारखंड के चाईबासा जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में गुरुवार को यानी आज सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपये का इनामी नक्सल अनल मारा गिराया गया। इसके अलावा मुठभेड़ के दौरान 9-10 अन्य नक्सली भी मारे गए हैं।

दरअसल, यह मुठभेड़ छोटानागरा थाना क्षेत्र के घने और दुर्गम जंगलों में हुई, जब सुरक्षाबलों को नक्सलियों की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही सुरक्षाबल नक्सलियों के करीब पहुंचे, नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

कुछ नक्सली मौके से फरार

हालांकि, सुरक्षाबलों के दबाव में कुछ नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ के बाद, सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान जारी रखा है। अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की नक्सली गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जताई खुशी

झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुठभेड़ में नक्सली अनल की मौत पर खुशी जताते हुए पुलिस टीम को बधाई दी। उन्होंने इसे “लाल आतंक” के खिलाफ एक बड़ी सफलता बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

इस अभियान में शामिल सुरक्षाबलों ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है।

नक्सल विरोधी अभियान की दिशा में निरंतर सफलता

यह मुठभेड़ झारखंड राज्य और केंद्र सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निरंतर मुहिम की सफलता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। केंद्र सरकार की योजना मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की है, और सुरक्षाबल इस दिशा में लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

यह घटनाक्रम न केवल सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह झारखंड और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा।

