राजनीति

विधानसभा जांच में “गुरु” शब्द न मिलने पर सौरभ भारद्वाज का BJP पर कटाक्ष, कपिल मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग

Shanti Kumari17 January 2026 - 5:35 PM
3 minutes read
New Delhi

New Delhi : भाजपा के मंत्री कपिल मिश्रा ने फर्जी वीडियो बनाकर गुरुओं की बेअदबी की है, अब यह बात दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से भी साबित हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कराई गई जांच में साफ हो गया है कि वीडियो में कहीं भी “गुरु” शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इससे पहले, पंजाब पुलिस की जांच में भी साफ हो चुका है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने “गुरू” शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों जांच से साबित हो गया है कि कपिल मिश्रा ने गुरुओं की बेअदबी की है। इसलिए भाजपा कपिल मिश्रा को बर्खास्त करें। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर हमला बोलते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट पर झूठ ना बोलें है, भाजपा में हिम्मत है तो इसे कोर्ट में पेश करें।

“खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई”

शनिवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि “खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई।” भाजपा के लोग किस तरह से सोच सकते हैं और इनकी कल्पना कहां तक जाती है, आम आदमी पार्टी अब इनकी रग-रग से वाकिफ है। उन्होंने याद दिलाया कि तीन दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा। मैंने बताया था कि जैसे महाभारत के अंदर गुरु द्रोण की हत्या से पहले आधा सच बोला गया था, वैसे ही यहां आधे सच का सहारा लिया जाएगा। आज सुबह वह आधा सच पूरी प्रेस वार्ता में सुनाया गया। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से कहा कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, लगभग वही दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कहा है।

‘गुरु’ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पंजाब सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि वीडियो में कहीं ‘गुरु’ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। विधानसभा के पास तो अपनी कोई फॉरेंसिक लैब होती नहीं है, यह लैब या तो केंद्र सरकार के पास है या दिल्ली पुलिस (केंद्र) के पास है, इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने दबाव में अफसरों को धमकाकर जो रिपोर्ट मंगवाई, उस रिपोर्ट ने भी बात को घुमा दिया। यानी, उस रिपोर्ट ने भी यह नहीं कहा गया कि ‘गुरु’ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। फॉरेंसिक में यही तो जांचना था। बाकी बातें तो तीन दिन पहले हमने खुद ही बता दी थीं कि यह वीडियो दिल्ली विधानसभा का है, इसमें बोलने वाली आतिशी हैं और दूसरे व्यक्ति विजेंद्र गुप्ता हैं।

भाजपा पर झूठ का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सिर्फ इस बात की होनी थी कि आतिशी द्वारा क्या शब्द बोले गए? हालांकि अगर कोई अपने कानों से भी सुन ले, तो पता चल जाएगा कि आतिशी ने ‘गुरु’ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। कोई 100 बार सुन ले, वह शब्द वहां है ही नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट इस पर बिल्कुल चुप है। इसका मतलब है कि यह शब्द नहीं बोले गए। भाजपा सरकार आधे सच की रिपोर्ट लाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है।

‘भाजपा को करेंगे एक्सपोज’

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस वीडियो को जगह-जगह चलाकर भाजपा को एक्सपोज करेंगे। जहां कोई लेना-देना नहीं होता, वहां सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है। पहले हिंदुओं और मुसलमानों का दंगा कराने की कोशिश होती थी, अब किसी तरीके से हिंदुओं और सिखों का दंगा हो जाए, यह कोशिश भाजपा खुल्लम-खुल्ला कर रही है और इसके लिए सारे प्रपंच किए जा रहे हैं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज की प्रेस वार्ता से यह साफ हो गया कि स्पीकर महोदय ने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। स्पीकर का काम बिल्कुल भी नहीं है कि वे राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करें। वे राजनीतिक नूरा-कुश्ती के अंदर आए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि वे राजनीतिक बात कर रहे हैं, इसलिए एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। यह काम स्पीकर को शोभा नहीं देता; इसके लिए भाजपा के पास कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा थे, उनसे प्रेस वार्ता करानी चाहिए थी या सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसलिए सरकार को खुद सामने आना चाहिए था।

ये भी पढ़ें – वंदे भारत ‘स्लीपर’ ट्रेन की मिली सौगात, जानें रूट, किराया समेत पूरी जानकारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari17 January 2026 - 5:35 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of CM Yogi in Kashi : काशी में CM योगी का विपक्ष पर हमला, कहा- कुछ लोग ले रहे फिरौती, पूरी खबर पढ़ें

CM Yogi in Kashi : काशी में CM योगी का विपक्ष पर हमला, कहा- कुछ लोग ले रहे फिरौती, पूरी खबर पढ़ें

17 January 2026 - 4:39 PM
Photo of मराठी समुदाय को सम्मान नहीं मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई’, BMC चुनाव के बाद शिवसेना UBT की पहली प्रतिक्रिया

मराठी समुदाय को सम्मान नहीं मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई’, BMC चुनाव के बाद शिवसेना UBT की पहली प्रतिक्रिया

17 January 2026 - 1:15 PM
Photo of Delhi Politics : क्या वोट के बदले मकान टूटेंगे, सौरभ भारद्वाज ने खोला दिल्ली की राजनीति का राज

Delhi Politics : क्या वोट के बदले मकान टूटेंगे, सौरभ भारद्वाज ने खोला दिल्ली की राजनीति का राज

16 January 2026 - 4:51 PM
Photo of सपा और एनसीपी के बीच राजनीतिक संघर्ष का सीधा फायदा AIMIM को, 4 सीटों पर की जीत हासिल

सपा और एनसीपी के बीच राजनीतिक संघर्ष का सीधा फायदा AIMIM को, 4 सीटों पर की जीत हासिल

16 January 2026 - 3:26 PM
Photo of महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों में महायुति का दबदबा, 22 नगर निगमों में बढ़त

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों में महायुति का दबदबा, 22 नगर निगमों में बढ़त

16 January 2026 - 2:27 PM
Photo of BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

15 January 2026 - 2:40 PM
Photo of पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की होगी JDU में वापसी!…राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की होगी JDU में वापसी!…राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज

12 January 2026 - 6:39 PM
Photo of BMC चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबई को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास शहर

BMC चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया घोषणापत्र, मुंबई को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास शहर

11 January 2026 - 4:44 PM
Photo of एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी बेटी देश की पीएम बनेगी…ओवैसी का क्या है सपना?

एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनी बेटी देश की पीएम बनेगी…ओवैसी का क्या है सपना?

10 January 2026 - 5:01 PM
Photo of कपिल मिश्रा केस इन विधानसभा, स्पीकर बोले- जालंधर पुलिस ने तोड़े सदन के विशेषाधिकार

कपिल मिश्रा केस इन विधानसभा, स्पीकर बोले- जालंधर पुलिस ने तोड़े सदन के विशेषाधिकार

10 January 2026 - 4:30 PM
Back to top button