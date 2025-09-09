Madhya Pradeshराज्य

सिंगल क्लिक में करोड़ों रुपये: संबल योजना बन गई श्रमिकों की जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद

Amzad Khan9 September 2025 - 6:37 PM
Sambal Yojana Madhya Pradesh
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संबल योजना के तहत हज़ारों श्रमिकों के खातों में सिंगल क्लिक से करोड़ों रुपये पहुंचाए.

Sambal Yojana Madhya Pradesh : कभी-कभी ज़िन्दगी में सबसे बड़ी ताक़त दौलत नहीं होती, बल्कि वक़्त पर मिली मदद इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाती है. यही वजह है कि मध्यप्रदेश हुकूमत की संबल योजना आज लाखों मज़दूर ख़ानदानों के लिए उम्मीद की रौशनी बन चुकी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में सिंगल क्लिक से हज़ारों मुस्तहक (हितग्राही) लोगों के खातों में करोड़ों रुपये पहुंचाकर यह साबित कर दिया कि यह स्कीम सिर्फ़ काग़ज़ों पर नहीं, बल्कि हक़ीक़त में भी ग़रीबों की ज़िन्दगी बदल रही है. संबल योजना दरअस्ल महज मदद नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में जिन्दगी का असली सहारा है.

सिंगल क्लिक में श्रमिकों को राहत

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में संबल योजना की राशि का सिंगल क्लिक से वितरण किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि..

“दूसरों की सहायता करने के मामले में संबल योजना, श्रम विभाग की अद्वितीय योजना है.”

साल 2018 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक करीब 60,866 प्रकरणों में 7000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है. प्रदेश में इस समय 1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हैं और नए पंजीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है.

आज का बड़ा वितरण

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल आज ही 7,953 हितग्राहियों के खातों में 175 करोड़ रुपये की राशि संबल योजना के माध्यम से सीधे पहुंचाई गई है. यह पारदर्शिता और सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

आर्थिक मजबूती की मिसाल

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखकर प्रेरित हो रही है, तब संबल योजना जैसे प्रयास आम लोगों के जीवन में भरोसा जगाते हैं.

योजना के तहत मिलने वाले लाभ

संबल योजना सिर्फ सहायता राशि नहीं, बल्कि कठिन समय में एक बड़ा सहारा है. इसके अंतर्गत-

  • आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख
  • स्थायी विकलांगता पर ₹2 लाख
  • दुर्घटना में मृत्यु पर ₹4 लाख
  • सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख
  • अंतिम संस्कार हेतु ₹5,000 की राशि दी जाती है.

इसके अलावा सभी हितग्राहियों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर भी उपलब्ध कराया गया है. इस पहल के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. सच कहा जाए तो संबल योजना श्रमिकों के जीवन में उम्मीद की नई किरण है. मुश्किल घड़ी में यह योजना सिर्फ आर्थिक सहयोग ही नहीं देती, बल्कि यह भरोसा भी जगाती है कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है.

यह भी पढ़ें : वर्दी में बर्थडे, बुलेट पर केक: सतना जेल प्रहरी ने वर्दी में मनाया जन्मदिन, अपराधियों के साथ की शराब पार्टी

