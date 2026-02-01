Other Statesक्राइममनोरंजन

Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Karan Panchal1 February 2026 - 5:10 PM
1 minute read
Rohit Shetty
Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Rohit Shetty : बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग से बॉलीवुड में सनसनी है। बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी के घर के बाहर लगभग 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। रोहित शेट्टी के फैन्स घटना के बाद से चिंता में हैं। मामले की जानकारी पाकर पुलिस एक्शन में आ गई है। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है।

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली जिम्मेदारी

रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर ‘शेट्टी टावर’ पर सुबह-सुबह फायरिंग हुई। दो बाइक सवार हमलावरों ने शेट्टी टावर के बाहर कई राउंड फायर किए। जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हमले में किसी को चोट नहीं आई है। घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग के सदस्य शुभम लोंकर और आरजू बिश्नोई से जुड़ा एक पोस्ट वायरल हो गया।

इस पोस्ट में कहा गया, ‘राम राम, जय बजरंग बली सभी भाइयों को। शुभम लोंकर, आरजू बिश्नोई, हरि बॉक्सर और हरमन शांडू मिलकर मुंबई में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हैं। हमने कई बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल न दें, लेकिन वो नहीं माने। ‘ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। अगर वो नहीं माने तो अगली गोलियां घर के बाहर नहीं, बल्कि उनके बेडरूम में उनके सीने में लगेंगी। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को चेतावनी है सुधार जाओ, वरना बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। जिन्हें हमने कॉल किया है, लाइन में आ जाओ वरना छिपने की जगह नहीं मिलेगी। दुश्मनों के लिए इंतजार करो, देखते रहो। (नोट: था सिर्फ एक, है सिर्फ एक और रहेगा सिर्फ एक – लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप) पोस्ट वायरल होते ही मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने शहर में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें- Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 February 2026 - 5:10 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा पदाधिकारियों के साथ की बैठक, जनता और स्थानीय मुद्दों पर जोर

AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा पदाधिकारियों के साथ की बैठक, जनता और स्थानीय मुद्दों पर जोर

1 February 2026 - 8:37 AM
Photo of The 50 Show Promo : रजत दलाल ने जड़ा दिग्विजय राठी को थप्पड़, The 50 Show में मचा हंगामा

The 50 Show Promo : रजत दलाल ने जड़ा दिग्विजय राठी को थप्पड़, The 50 Show में मचा हंगामा

31 January 2026 - 6:25 PM
Photo of सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की

सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की

31 January 2026 - 5:21 PM
Photo of पति ने मजाक-मजाक में कहा…..पत्नी को इतना बुरा लगा कि कर ली आत्महत्या

पति ने मजाक-मजाक में कहा…..पत्नी को इतना बुरा लगा कि कर ली आत्महत्या

31 January 2026 - 3:57 PM
Photo of सुनेत्रा पवार को NCP विधायक दल का नेता चुना गया, आज शाम डिप्टी CM की शपथ लेंगी

सुनेत्रा पवार को NCP विधायक दल का नेता चुना गया, आज शाम डिप्टी CM की शपथ लेंगी

31 January 2026 - 3:28 PM
Photo of सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण आज ही क्यों? जानें पीछे की वजह

सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण आज ही क्यों? जानें पीछे की वजह

31 January 2026 - 3:14 PM
Photo of सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

31 January 2026 - 1:20 PM
Photo of School का Mid-Day Meal बना ज़हर, खाना खाते ही 32 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया भर्ती

School का Mid-Day Meal बना ज़हर, खाना खाते ही 32 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया भर्ती

31 January 2026 - 1:00 PM
Photo of Operation Trashi-1 : Jammu Kashmir के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, मुठभेड़ जारी

Operation Trashi-1 : Jammu Kashmir के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, मुठभेड़ जारी

31 January 2026 - 12:35 PM
Photo of शरद पवार का बड़ा बयान : कहा- अजित पवार की इच्छा पूरी होनी चाहिए, NCP विलय 12 फरवरी को होना था

शरद पवार का बड़ा बयान : कहा- अजित पवार की इच्छा पूरी होनी चाहिए, NCP विलय 12 फरवरी को होना था

31 January 2026 - 11:42 AM
Back to top button