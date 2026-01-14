Uttar Pradeshराज्य

प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

UP News :
UP News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के 22 वर्षीय बेटे हिमांशु ने आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार, हिमांशु ने दो महीने पहले ही एक लड़की से लव मैरिज शादी की थी.

प्रयागराज के सिटी जोन के धूमनगंज थाना इलाके में हिमांशु का शव जेपी नगर, सुलेम सराय स्थित घर में फांसी के फंदे पर लटका पाया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

हिमांशु और आत्महत्या का कारण

आपको बता दें कि मृतक 22 साल का हिमांशु, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्री चंद्र का छोटा लड़का है. मृतक स्नातक का छात्र था और दो महीने पहले उसने शिवानी नाम की लड़की से लव मैरेज शादी की थी. शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि हिमांशु बेरोजगार था. पति-पत्नी के बीच विवाद से दुखी होकर उसने यह कदम उठाया है.

मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब पांच बजे उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था, कई घंटे बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो परिवार ने खिड़की से झांककर देखा तो हिमांशु का शव फंदे से लटका मिला. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को शव परिवार को सौंप दिया था.

परिवार का शोक और पुलिस जांच

हिमांशु के निधन के बाद उनकी मां निर्मला देवी, पत्नी शिवानी और बड़े भाई सुधांशु समेत पूरा परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है. हालांकि घटना के समय उनके पिता, पूर्व IAS अधिकारी श्री चंद्र, घर पर मौजूद नहीं थे. पुलिस के अनुसार, मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. परिवार ने इस मामले में मंगलवार तक कोई लिखित तहरीर भी नहीं दी थी. पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है.

