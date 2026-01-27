Punjabराज्यराष्ट्रीय

New Delhi : गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पंजाब की झांकी के माध्यम से साहिब गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की अद्वितीय शहादत को प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस झांकी ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए पूरे देश को मानवता, न्याय और धर्म की रक्षा का संदेश दिया।

पंजाब की झांकी बनी गौरवान्वित

सोशल मीडिया ऐप ‘एक्स’ पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर साहिब गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की अद्वितीय शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करती पंजाब की इस बेमिसाल झांकी पर देश भर ने गर्व महसूस किया और इसने पूरे देश को उनकी कुर्बानी तथा मानवता के शाश्वत संदेश की याद दिलाई।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पंजाब और सिख समुदाय के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि आज ‘हिंद की चादर’ साहिब गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित झांकी गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की गई। गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की अद्वितीय शहादत मानवाधिकारों, धर्म की रक्षा और न्याय का एक स्थायी प्रमाण है और यह हमें अन्याय व ज़ुल्म के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होने की प्रेरणा देती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को गुरु साहिब जी के महान इतिहास और विरासत से अवगत करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

