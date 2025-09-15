Punjab

आज पंजाब दौरे पर राहुल गांधी, बाढ़ प्रभावितों से करेंगे मुलाकात, हालात और नुकसान का लेंगे जायजा

  • राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ क्षेत्र जाएंगे
  • अमृतसर, गुरदासपुर में पीड़ितों से मिलेंगे
  • फसल नुकसान का भी जायजा लेंगे वहीं
  • पीएम से राहत पैकेज की मांग की गई
  • लुधियाना सांसद ने तंज भी कसा है

Punjab News : राहुल गांधी सोमवार को पंजाब के दौरे पर जाएंगे, जहां वे अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ को लेकर गहरी चिंता जताई है.

राहुल गांधी अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे. साथ ही बाढ़ से खराब हुई धान की फसल को हुए नुकसान का भी जायजा लेंगे. राहुल गांधी सुबह करीब 9:30 बजे श्री गुरु रामदास इंटरनेश्नल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से सीधा अजनाला, रमदास के गांव में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे.

सोशल मीडिया पर जताई गहरी चिंता

इसके बाद राहुल गांधी गुरदासपुर जाएंगे, जहां वह स्थानीय हालात का जायजा लेंगे और किसानों से भी मुलाकात करेंगे. सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने पंजाब समेत हिमाचल प्रदेश, उतराखंड और जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ पर गहरी चिंता जताई है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए, राहुल गांधी ने मांग की है कि इन क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज जारी किया जाए और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

बिट्टू ने राहुल के दौरे पर किया कटाक्ष

वहीं राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर लुधियाना के पूर्व सांसद और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तंज कसा है. बिट्टू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी पंजाब आ रहे हैं. जब उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे थे, तब वह छुट्टियों का आनंद लेने में व्यस्त थे. जब पंजाब डूब रहा था और लोग रो रहे थे तो वह मलेशिया में ऐश कर रहे थे. यह दौरे लोगों का दर्द मिटाने के लिए नहीं, सियासी स्टेज पर ड्रामेबाजी करने के लिए लग रहे हैं.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

