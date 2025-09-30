फटाफट पढ़ें

Punjab News : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार विरोधी जारी मुहिम के दौरान कपूरथला में तैनात शिक्षा विभाग के जूनियर इंजीनियर (जे.ई.) हरजीत सिंह को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है.

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को कपूरथला जिले के सरकारी स्कूल धालीवाल दोना में तैनात एक स्कूल शिक्षक की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया.

ग्रांट के लिए रिश्वत में 10,000 रुपये मांगे गए

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उक्त आरोपी ने स्कूल द्वारा इस्तेमाल की गई 40 लाख रुपये की ग्रांट के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि इस मामले में आरोपी जे.ई. पहले ही 2,000 रुपये रिश्वत ले चुका है और रिश्वत की शेष रकम की मांग कर रहा था. शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने के दौरान जे.ई. से हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और इस रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया.

भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की प्राथमिक पुष्टि के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी जे.ई. को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिक्षक से दूसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. इस संबंध में आरोपी जे.ई. के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा, उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है.

