Punjab

पंजाब ने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत लगातार तीसरे वर्ष हासिल किया शीर्ष स्थान

Karan Panchal1 February 2026 - 3:42 PM
2 minutes read
Green School Program
पंजाब ने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत लगातार तीसरे वर्ष हासिल किया शीर्ष स्थान

Green School Program : पंजाब एक बार फिर स्कूल स्तर पर पर्यावरण स्थिरता में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, जिसने ग्रीन स्कूल अवॉर्ड 2026 में प्रतिष्ठित ‘बेस्ट स्टेट’ और ‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट’ पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सी.एस.ई.) द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में प्रदान किए गए।

स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ये अवॉर्ड पी.एस.सी.एस.टी. के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. के. एस. बाथ ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण से प्राप्त किए। पंजाब ने लगातार तीसरे वर्ष ये अवॉर्ड जीते हैं, जो स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्कूलों को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल का दर्जा

पंजाब ने लगातार तीसरे वर्ष बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड जीते हैं। गौरतलब है कि पंजाब ने कुल 13,258 स्कूलों को ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किया, जिनमें से 6,264 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। देश भर में ऑडिट किए गए कुल 7,407 स्कूलों में पंजाब की हिस्सेदारी 84.57 प्रतिशत रही, जो राज्य की अभूतपूर्व भागीदारी और प्रदर्शन को दर्शाता है। देश भर के 433 स्कूलों को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिनमें से 237 स्कूल पंजाब के हैं, जिनमें 208 सरकारी स्कूल और 10 प्राइवेट स्कूल शामिल हैं।

947 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट पूरा

उल्लेखनीय है कि 185 ग्रीन स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जबकि 33 शहरी क्षेत्रों में, जो इस कार्यक्रम की गहरी जमीनी पहुंच को उजागर करते हैं। होशियारपुर जिला देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में उभरा है, जिसमें रिकॉर्ड 947 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट पूरा किया, जो देश भर में किसी भी जिले से सबसे अधिक है।

पंजाब में ग्रीन स्कूल लहर

यह शानदार उपलब्धि पी.एस.सी.एस.टी. के सक्रिय प्रयासों का परिणाम है, जिसने पंजाब में ग्रीन स्कूल लहर का महत्वपूर्ण विस्तार किया है। राज्य में ग्रीन स्कूलों की संख्या 2023-24 में 70 से बढ़कर 2024-25 में 196 और 2025-26 में 237 हो गई है।

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम छात्रों और स्कूलों को छह प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों – वायु, ऊर्जा, भोजन, भूमि, जल और अपशिष्ट – में संसाधन प्रबंधन का मूल्यांकन और सुधार करने का अधिकार देता है, जिससे कम उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में मदद मिलती है।

पंजाब की निरंतर सफलता

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत पंजाब की निरंतर सफलता ने अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित किया है और शिक्षा में पर्यावरण जागरूकता तथा टिकाऊ प्रथाओं को जोड़ने में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत किया है।

ये भी पढ़ें- Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal1 February 2026 - 3:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सीएम भगवंत मान की पहल से दक्षिण कोरिया ने कृषि में तकनीकी मदद की पेशकश

सीएम भगवंत मान की पहल से दक्षिण कोरिया ने कृषि में तकनीकी मदद की पेशकश

1 February 2026 - 3:20 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 12वें दिन : पंजाब पुलिस ने 727 स्थानों पर छापेमारी कर 192 गिरफ्तार, 5 हथियार बरामद

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 12वें दिन : पंजाब पुलिस ने 727 स्थानों पर छापेमारी कर 192 गिरफ्तार, 5 हथियार बरामद

1 February 2026 - 2:41 PM
Photo of Yudh Nasheyan Virudh : नशे के खिलाफ बड़ा ऐलान, भगवंत मान सरकार ने 200 कॉलेजों के फैकल्टी को दी खास ट्रेनिंग

Yudh Nasheyan Virudh : नशे के खिलाफ बड़ा ऐलान, भगवंत मान सरकार ने 200 कॉलेजों के फैकल्टी को दी खास ट्रेनिंग

1 February 2026 - 2:13 PM
Photo of गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

1 February 2026 - 1:49 PM
Photo of Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

1 February 2026 - 1:47 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पीएम मोदी से राज्य के अहम मुद्दों के तुरंत समाधान की अपील की

पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पीएम मोदी से राज्य के अहम मुद्दों के तुरंत समाधान की अपील की

1 February 2026 - 1:11 PM
Photo of Punjab News : नशे पर ZERO टॉलरेंस, लालजीत सिंह भुल्लर ने जेलों में किया औचक निरीक्षण

Punjab News : नशे पर ZERO टॉलरेंस, लालजीत सिंह भुल्लर ने जेलों में किया औचक निरीक्षण

1 February 2026 - 11:35 AM
Photo of मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम और सुधार ट्रस्टों के साथ बैठक कर स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की

मंत्री संजीव अरोड़ा ने नगर निगम और सुधार ट्रस्टों के साथ बैठक कर स्थानीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की

1 February 2026 - 10:43 AM
Photo of पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें और आवेदन जमा करने की नई पहल की शुरुआत

पंजाब राज्य महिला आयोग द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें और आवेदन जमा करने की नई पहल की शुरुआत

1 February 2026 - 10:26 AM
Photo of Punjab News : निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद को आगे आया दक्षिण कोरिया

Punjab News : निवेश के लिए CM मान का प्रयास रंग लाया, कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद को आगे आया दक्षिण कोरिया

31 January 2026 - 7:37 PM
Back to top button