युद्ध नशों विरुद्ध: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 433 जगह छापे, हजारों तस्कर सलाखों के पीछे

Amzad Khan15 September 2025 - 1:34 PM
1 minute read
Punjab War on Drugs
पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई करती हुई

Punjab War on Drugs : प्रदेश से नशों के पूर्ण खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए गए “युद्ध नशों विरुद्ध” के 197वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 433 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके उपरांत प्रदेश भर में 71 एफ आई आर दर्ज करके 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ 197 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 29,519 हो गई है. इन छापेमारियों के नतीजे के रूप में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 22.2 किलोग्राम हेरोइन, 11 किलो गांजा, 2125 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 2.01 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

CM के आदेश और कैबिनेट सब-कॉमिटी

जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस एस पीज  को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी भी बनाई गई है.

पुलिस छापेमारी और तीन-पक्षीय नशा नियंत्रण रणनीति

इस ऑपरेशन दौरान 81 गजटिड अधिकारियों की निगरानी में 1400 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की. उन्होंने आगे बताया कि दिन भर चले इस ऑपरेशन दौरान पुलिस टीमों ने 448 शक़ी व्यक्तियों की जांच भी की है.

दसण्योग है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए तीन-पक्षीय रणनीति – इनफोर्समेंट, डी-अडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) – लागू की गई है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के हिस्से के रूप में आज 86 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनः वसेबे का इलाज लेने के लिए राजी किया है.

यह भी पढ़ें : बाढ़ के बाद सफाई से लेकर मुआवजे तक, सरकार का मिशन मोड प्लान तैयार, 14 से 23 सितंबर तक चलेगा बड़ा अभियान

