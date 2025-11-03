Punjabराज्य

पंजाब पुलिस ने की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर वाहनों की सघन जांच, आम लोगों की सुविधा का रखा गया ध्यान

Shanti Kumari3 November 2025 - 2:56 PM
1 minute read
Punjab News :
“पंजाब पुलिस गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में वाणिज्यिक वाहनों की सघन जांच करती हुई।”

Chandigarhn : पंजाब पुलिस ने 1 और 2 नवंबर 2025 की दरमियानी रात को विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामान ढोने वाले वाहनों, विशेषकर वाणिज्यिक वाहनों की जांच की। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, राज्य में चयनित स्थानों पर गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में वाहनों की जांच की गई, ताकि आम लोगों को किसी असुविधा के बिना सुचारू रूप से जांच प्रक्रिया पूरी की जा सके।

सीमा पार से हो रही अंतरराष्ट्रीय तस्करी

प्रवक्ता ने आगे कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जहां पाकिस्तान की एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा ड्रोन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से नशीले पदार्थों, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी कर उन्हें वाहनों के ज़रिए आगे पहुंचाकर भारत के खिलाफ ‘प्रॉक्सी वॉर’ छेड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। देश-विरोधी ताकतें भारत में अशांति फैलाने के नए-नए तरीके ईजाद कर रही हैं और ऑपरेशन “सिंदूर” के बाद उनकी गतिविधियों में तेजी आई है।

नागरिकों और कर्तव्यों के प्रति पुलिस सजग

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य की पुलिस अपने नागरिकों और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग है और भली-भांति जानती है कि सामान्य सुरक्षा उपाय ऐसे तरीके से किए जाने चाहिए जिससे लोगों को न्यूनतम असुविधा हो। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में अख़बार ले जाने वाले वाहनों की जांच के कारण अख़बारों की डिलीवरी में थोड़ी देरी हुई।

पंजाब पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा जांच के दौरान, विशेषकर वाहनों की जांच के समय, आम लोगों को न्यूनतम असुविधा हो। साथ ही, मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए, पंजाब में एक सक्रिय और मज़बूत आंतरिक सुरक्षा ग्रिड की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

यह भी पढ़ें http://पंजाब सरकार का शिक्षा सुधार: हैडमास्टरों के लिए IIM अहमदाबाद में लीडरशिप प्रशिक्षण

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 November 2025 - 2:56 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, ₹4.20 करोड़ का आंकड़ा पार

माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, ₹4.20 करोड़ का आंकड़ा पार

3 November 2025 - 6:05 PM
Photo of गुरु त़ेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 4 नवंबर से होगी लाइट एंड साउंड शो की शुरूआत

गुरु त़ेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 4 नवंबर से होगी लाइट एंड साउंड शो की शुरूआत

3 November 2025 - 5:44 PM
Photo of गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू के दो अन्य गुर्गे गिरफ्तार, तीन पिस्तौलें बरामद

गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू के दो अन्य गुर्गे गिरफ्तार, तीन पिस्तौलें बरामद

3 November 2025 - 5:10 PM
Photo of हरियाणा मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक : रोजगार, उद्योग, शिक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी

हरियाणा मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक : रोजगार, उद्योग, शिक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी

3 November 2025 - 4:38 PM
Photo of बाल भिक्षा-मुक्त पंजाब: डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में ‘जीवनजोत’ परियोजना के तहत 704 बच्चों का बचाव और पुनर्वास

बाल भिक्षा-मुक्त पंजाब: डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में ‘जीवनजोत’ परियोजना के तहत 704 बच्चों का बचाव और पुनर्वास

3 November 2025 - 3:56 PM
Photo of गमाडा द्वारा लगाया गया दो दिवसीय कैंप, 1000 से अधिक लंबित मामलों का हुआ समाधान

गमाडा द्वारा लगाया गया दो दिवसीय कैंप, 1000 से अधिक लंबित मामलों का हुआ समाधान

3 November 2025 - 3:25 PM
Photo of पंजाब सरकार का शिक्षा सुधार: हैडमास्टरों के लिए IIM अहमदाबाद में लीडरशिप प्रशिक्षण

पंजाब सरकार का शिक्षा सुधार: हैडमास्टरों के लिए IIM अहमदाबाद में लीडरशिप प्रशिक्षण

3 November 2025 - 1:53 PM
Photo of पंजाब में अक्टूबर 2025 तक जीएसटी संग्रह में 21.51% की वृद्धि, वित्त मंत्री चीमा ने साझा किए आंकड़े

पंजाब में अक्टूबर 2025 तक जीएसटी संग्रह में 21.51% की वृद्धि, वित्त मंत्री चीमा ने साझा किए आंकड़े

3 November 2025 - 1:02 PM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग के फॉरेस्टर को ₹15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

विजिलेंस ब्यूरो ने वन विभाग के फॉरेस्टर को ₹15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

2 November 2025 - 7:37 PM
Photo of स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विश्वविद्यालय का सिंडिकेट भंग करने के कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब विश्वविद्यालय का सिंडिकेट भंग करने के कदम पर गंभीर चिंता व्यक्त की

2 November 2025 - 7:10 PM
Back to top button