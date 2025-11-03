Chandigarhn : पंजाब पुलिस ने 1 और 2 नवंबर 2025 की दरमियानी रात को विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामान ढोने वाले वाहनों, विशेषकर वाणिज्यिक वाहनों की जांच की। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, राज्य में चयनित स्थानों पर गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में वाहनों की जांच की गई, ताकि आम लोगों को किसी असुविधा के बिना सुचारू रूप से जांच प्रक्रिया पूरी की जा सके।

सीमा पार से हो रही अंतरराष्ट्रीय तस्करी

प्रवक्ता ने आगे कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, जहां पाकिस्तान की एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा ड्रोन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से नशीले पदार्थों, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी कर उन्हें वाहनों के ज़रिए आगे पहुंचाकर भारत के खिलाफ ‘प्रॉक्सी वॉर’ छेड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। देश-विरोधी ताकतें भारत में अशांति फैलाने के नए-नए तरीके ईजाद कर रही हैं और ऑपरेशन “सिंदूर” के बाद उनकी गतिविधियों में तेजी आई है।

नागरिकों और कर्तव्यों के प्रति पुलिस सजग

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य की पुलिस अपने नागरिकों और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग है और भली-भांति जानती है कि सामान्य सुरक्षा उपाय ऐसे तरीके से किए जाने चाहिए जिससे लोगों को न्यूनतम असुविधा हो। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में अख़बार ले जाने वाले वाहनों की जांच के कारण अख़बारों की डिलीवरी में थोड़ी देरी हुई।

पंजाब पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा जांच के दौरान, विशेषकर वाहनों की जांच के समय, आम लोगों को न्यूनतम असुविधा हो। साथ ही, मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए, पंजाब में एक सक्रिय और मज़बूत आंतरिक सुरक्षा ग्रिड की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

यह भी पढ़ें http://पंजाब सरकार का शिक्षा सुधार: हैडमास्टरों के लिए IIM अहमदाबाद में लीडरशिप प्रशिक्षण

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप