Punjab Police Investigation : पंजाब पुलिस ने उन कैंपों की जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं, जो कथित तौर पर सरकारी योजनाओं के नाम पर व्यक्तियों की निजी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. यह जांच उन शिकायतों के बाद शुरू की गई है जिनमें कहा गया था कि अनाधिकृत व्यक्ति कैंप लगाकर नागरिकों की निजी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे उनका निजी डेटा चोरी हो सकता है और उन्हें बैंक धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा सकता है.यह भी बताया गया है कि इन कैंपों में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं.

निजी डेटा केवल अधिकृत माध्यमों से ही साझा करें

जिला पुलिस अधिकारियों ने जांच टीमों को संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करने, कैंप लगाए जाने वाली कथित जगहों का दौरा करने और कानून के मुताबिक जांच करने के निर्देश दिए हैं. पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपना निजी डेटा, जिसमें आधार कार्ड आदि शामिल हैं, अनाधिकृत व्यक्तियों से साझा न करें और सरकारी योजनाओं तक सीधे ऑनलाइन या अधिकृत तरीकों से ही पहुंच करें.

पहचान सत्यापन के बाद ही सरकारी सुविधा

प्रवक्ता ने आगे बताया कि सरकारी सुविधा केंद्र उन नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं जो सरकारी योजनाओं में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं या लाभार्थी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं.ये कार्ड डेटाबेस से आवेदक की पहचान सत्यापित करने के बाद उपलब्ध होते हैं.

