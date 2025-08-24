Punjab

175वें दिन पंजाब पुलिस ने 470 स्थानों पर की छापेमारी, 134 नशा तस्कर गिरफ्तार

Avinay Mishra24 August 2025 - 8:08 PM
1 minute read

Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में से नशों के खात्मे के लिए चलाई गई मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 175वें दिन पंजाब पुलिस ने शनिवार को 470 स्थानों पर छापेमारी की, जिस दौरान राज्य भर में 134 नशा तस्करों को गिरफ़्तार किया गया और 95 एफआईआर दर्ज की गई. इसके साथ 175 दिनों में गिरफ़्तार किये गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 27,039 हो गई है.

छापेमारी के दौरान गिरफ़्तार किये गए नशा तस्करों से 2.9 किलो हेरोइन, 9 किलो भुक्की, 963 नशीली गोलियां, कैपसूल और 12,420 रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई. यह कार्रवाई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक ही समय की गई.

5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन

ज़िक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमीशनरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है. पंजाब सरकार ने नशों के विरुद्ध जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है.

इस सम्बन्धी विवरण साझा करते हुए विशेष डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 82 गज़टिड अधिकारियों की निगरानी में 1400 से अधिक पुलिस मुलाजिमों वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की. उन्होंने आगे कहा कि दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 490 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

विशेष डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में से नशों के ख़ात्मे के लिए तीन- आयामी रणनीति – इनफोरसमैंट, डीएडिकशन एंड प्रीवेन्शन (ईडीपी) लागू करने से पंजाब पुलिस ने ’नशा छुड़ाने’ के हिस्से के तौर पर आज 70 व्यक्तियों को नशा छुड़ाओ और पुनर्वास का इलाज करवाने के लिए राज़ी किया है.

