फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित गांवों का बरिंदर गोयल और तरुनप्रीत सिंह सौंद ने किया दौरा, राहत कार्यों का लिया जायजा

Anup Tiwari23 August 2025 - 9:59 PM
2 minutes read
Punjab Flood Inspection
राहत कार्यों का लिया जायजा

Punjab Flood Inspection : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज फाजिल्का ज़िले के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों का दौरा किया. उन्होंने सतलुज नदी की क्रीक में आए पानी की स्थिति का जमीनी स्तर पर जायजा लिया.

ट्रैक्टर पर सवार होकर किया दौरा

इस दौरान मंत्री गोयल ने गांव कावांवाली पत्तन और मुहार जमशेर का दौरा किया, जबकि मंत्री सौंद भी गांव मुहार जमशेर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनीं. दोनों मंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को तुरंत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं.

गांव की सड़क पर जलभराव के कारण मंत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव के अंदर तक पहुंचे. हालांकि, गांव में पानी प्रवेश नहीं कर पाया और सभी घर सुरक्षित हैं. मंत्री गोयल ने जानकारी दी कि फिलहाल बांधों में जलस्तर घट रहा है, जिससे जल्द राहत मिलने की संभावना है. दोनों मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि इस दौरे का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए स्थायी समाधान की योजना तैयार करना भी है. उन्होंने प्रशासन से मौजूदा हालात की पूरी जानकारी ली और राहत कार्यों की स्थिति पर संतोष जताया.

सीधे संपर्क कर सहायता पहुंचाने का हो रहा काम

सरकार द्वारा मेडिकल टीमें, पशुपालन विभाग की टीमें और जरूरतमंदों के लिए राशन की व्यवस्था की जा रही है. सभी गांवों में रात के समय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. सेक्टर स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि सीधे ग्रामीणों से संपर्क करके सहायता पहुंचाई जा सके. साथ ही प्रशासन लोगों के मोबाइल नंबर भी इकट्ठा कर रहा है.

मंत्रियों ने बताया कि विशेष गिरदावरी के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी. अधिकारियों को गांवों में डेरा डालकर लोगों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए गए हैं. इस मौके पर ग्रामीणों ने एक मांग पत्र सौंपा, जिसे मंत्री सौंद ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि सरहदी इलाके के लोग बहादुर हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है.

कच्ची जमीनों का मुद्दा उठाया

फाजिल्का के विधायक नरिंदर पाल सिंह सवना ने इस मौके पर क्षेत्र की कच्ची जमीनों का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री गोयल ने बताया कि इस पर पहले से समिति काम कर रही है. बल्लुआणा के विधायक अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफिर और विधायक सवना ने कहा कि प्रशासन द्वारा लगातार पशु चारा और अन्य सुविधाएं जरूरतमंद गांवों में पहुंचाई जा रही हैं. वे खुद भी लगातार ग्रामीणों के संपर्क में हैं.

इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने जिले में किए गए राहत प्रबंधों की जानकारी दी. कार्यक्रम में एस.डी.एम. वीरपाल कौर, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर राजन ढींगरा और कार्यकारी इंजीनियर आलोक चौधरी भी मौजूद थे.

