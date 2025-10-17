Punjabराज्य

पंजाब के मंत्री चेन्नई दौरे पर: विधानसभा की कार्यवाही का सीधा अनुभव और राज्य सहयोग की नई पहल

Amzad Khan17 October 2025 - 5:50 PM
1 minute read
Punjab ministers Assembly Visit
पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और बरिंदर कुमार गोयल चेन्नई विधानसभा में कार्यवाही का अवलोकन करते हुए

Punjab ministers Assembly Visit : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान चेन्नई स्थित तमिलनाडु विधानसभा पहुंचे. दोनों मंत्रियों ने विधानसभा की कार्यवाही को नजदीक से देखा और इसके विधायी प्रक्रियाओं, नियमों और अभ्यासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की. इस अवसर पर तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर एम. अप्पावु ने मंत्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया. स्पीकर ने पंजाब और तमिलनाडु के बीच बढ़ते अंतर-राज्यीय सहयोग की सराहना की और मंत्रियों की यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की.

आपसी सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

मंत्रियों ने इस दौरे के दौरान दोनों राज्यों के बीच आपसी समझ, सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर का धन्यवाद किया और पंजाब सरकार एवं जनता की ओर से शुभकामनाएं दी.

उद्देश्य और भविष्य की योजना

इस दौरे का उद्देश्य केवल विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझना ही नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना भी है. मंत्री इस अनुभव को अपने राज्य के विकास और बेहतर प्रशासन में लागू करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं.

राज्यों के बीच मजबूत साझेदारी

इस तरह के दौरे से पंजाब और तमिलनाडु के बीच साझेदारी मजबूत होगी और भविष्य में दोनों राज्यों के प्रशासनिक और विकासात्मक प्रयासों में और सहयोग देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में खनन क्रांति…एल.एम.एस. और सी.आर.एम.एस. से रेत-बजरी की आपूर्ति और रोजगार में धमाकेदार बढ़ोतरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan17 October 2025 - 5:50 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में खनन क्रांति…एल.एम.एस. और सी.आर.एम.एस. से रेत-बजरी की आपूर्ति और रोजगार में धमाकेदार बढ़ोतरी

पंजाब में खनन क्रांति…एल.एम.एस. और सी.आर.एम.एस. से रेत-बजरी की आपूर्ति और रोजगार में धमाकेदार बढ़ोतरी

17 October 2025 - 4:37 PM
Photo of बिहार में भाजपा में बवाल…लोकगायिका मैथिली ठाकुर का टिकट बना विवाद का केंद्र, सातों मंडलों के अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा

बिहार में भाजपा में बवाल…लोकगायिका मैथिली ठाकुर का टिकट बना विवाद का केंद्र, सातों मंडलों के अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा

17 October 2025 - 4:13 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वसीका नवीस को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वसीका नवीस को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

17 October 2025 - 3:42 PM
Photo of शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, 3600 स्कूलों में 8 हजार से अधिक इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल लगाए जाएंगे : शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस

शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव, 3600 स्कूलों में 8 हजार से अधिक इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल लगाए जाएंगे : शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस

17 October 2025 - 3:20 PM
Photo of पंजाब के गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आमंत्रण, जानिए क्यों यह आयोजन बन रहा है ऐतिहासिक

पंजाब के गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आमंत्रण, जानिए क्यों यह आयोजन बन रहा है ऐतिहासिक

17 October 2025 - 3:07 PM
Photo of श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोहों में शामिल होने के लिए पंजाब के मंत्रियों ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को दिया निमंत्रण

श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोहों में शामिल होने के लिए पंजाब के मंत्रियों ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को दिया निमंत्रण

17 October 2025 - 2:48 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के 355वें जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के 355वें जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

17 October 2025 - 2:22 PM
Photo of 1 साल में बदला हरियाणा का चेहरा, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किए ऐसे काम, जिसे सुनकर हर कोई बोले – वाह सरकार

1 साल में बदला हरियाणा का चेहरा, नायब सिंह सैनी की सरकार ने किए ऐसे काम, जिसे सुनकर हर कोई बोले – वाह सरकार

17 October 2025 - 2:19 PM
Photo of गुजरात में किसानों पर लाठीचार्ज…केजरीवाल का सीधा हमला – ‘अहंकार में डूबी भाजपा सरकार अब गिरने वाली है’

गुजरात में किसानों पर लाठीचार्ज…केजरीवाल का सीधा हमला – ‘अहंकार में डूबी भाजपा सरकार अब गिरने वाली है’

16 October 2025 - 6:06 PM
Photo of पंजाब में निवेश का सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को आमंत्रित कर खोला बड़ा अवसर

पंजाब में निवेश का सुनहरा मौका: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को आमंत्रित कर खोला बड़ा अवसर

16 October 2025 - 4:38 PM
Back to top button