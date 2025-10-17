Punjab ministers Assembly Visit : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान चेन्नई स्थित तमिलनाडु विधानसभा पहुंचे. दोनों मंत्रियों ने विधानसभा की कार्यवाही को नजदीक से देखा और इसके विधायी प्रक्रियाओं, नियमों और अभ्यासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की. इस अवसर पर तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर एम. अप्पावु ने मंत्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया. स्पीकर ने पंजाब और तमिलनाडु के बीच बढ़ते अंतर-राज्यीय सहयोग की सराहना की और मंत्रियों की यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की.

आपसी सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

मंत्रियों ने इस दौरे के दौरान दोनों राज्यों के बीच आपसी समझ, सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर का धन्यवाद किया और पंजाब सरकार एवं जनता की ओर से शुभकामनाएं दी.

उद्देश्य और भविष्य की योजना

इस दौरे का उद्देश्य केवल विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझना ही नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना भी है. मंत्री इस अनुभव को अपने राज्य के विकास और बेहतर प्रशासन में लागू करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं.

राज्यों के बीच मजबूत साझेदारी

इस तरह के दौरे से पंजाब और तमिलनाडु के बीच साझेदारी मजबूत होगी और भविष्य में दोनों राज्यों के प्रशासनिक और विकासात्मक प्रयासों में और सहयोग देखने को मिलेगा.

