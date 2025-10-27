Punjab : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी है कि पंजाब सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक ₹2400.70 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 23 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ₹4100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है, ताकि प्रत्येक बुज़ुर्ग को समय पर उसकी पेंशन प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बुज़ुर्गों को राज्य का गौरव मानती है, इसलिए उनके सम्मान और सुरक्षा को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मान सरकार हर बुज़ुर्ग की गरिमा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। यह पेंशन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बुज़ुर्गों के प्रति सरकार के सम्मान और उत्तरदायित्व का प्रतीक है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि “हमारे बुज़ुर्ग हमारा मान हैं”, इसलिए उनकी पेंशन समय पर जारी की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक योग्य लाभार्थी तक योजना का लाभ सुनिश्चित रूप से पहुँचाया जाए।

