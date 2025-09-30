Punjab investment opportunities : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य में निवेश के लिए देश के प्रमुख उद्यमियों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पंजाब तेजी से विश्व भर में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभर रहा है. गुरुग्राम में उद्योग जगत के नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब की धरती मेहनती और उद्यमी भावना तथा समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है. राज्य को भारत का अन्न भंडार होने का गौरव प्राप्त है, जो देश के खाद्य भंडार में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है.

औद्योगिक प्रगति और विविध क्षेत्र

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बदलाव और प्रगति देखने को मिली है. आज पंजाब खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंड टूल्स, साइकिल, आईटी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभरा है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब की औद्योगिक प्रगति ने विश्व भर में अपनी छाप छोड़ी है, और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने राज्य की क्षमता को पहचाना है. मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 4.7 लाख नौकरियों के सृजन की संभावना है.

वैश्विक कंपनियों का निवेश

मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि पंजाब कई प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनियों का घर बन चुका है, जिनमें नेस्ले, क्लास, फ्रूडेनबर्ग, कारगिल, वरबियो, डेनोन और अन्य शामिल हैं. इन कंपनियों ने पंजाब की असीम क्षमता और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुकूल माहौल को मान्यता दी है. उन्होंने कहा कि जापान, अमेरिका, जर्मनी, यूके, यूएई, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों से निवेश पंजाब की वैश्विक पहुंच को स्पष्ट करता है.

निवेश-अनुकूल माहौल और सरकारी पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक निवेश-अनुकूल माहौल तैयार किया है. पंजाब सरकार ने फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल शुरू किया है, जो भारत का सबसे उन्नत सिंगल-विंडो सिस्टम है और 150 से अधिक जी.टी.बी. (सरकार से कारोबार) सेवाएं प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि ऑफलाइन आवेदनों की शर्त खत्म कर दी गई है, और पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत 125 करोड़ रुपए तक की योग्य इकाइयों को केवल पांच दिनों में सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य कुछ बड़े नियामक सुधार करने वाला पहला राज्य है, जिसमें 45 दिनों के भीतर समयबद्ध स्वीकृतियां, डीम्ड अप्रूवल्स, एस्केलेशन प्रक्रियाएं और प्रमुख लाइसेंसों के लिए बढ़ी हुई वैधता शामिल हैं.

डिजिटल और तकनीकी सुधार

भगवंत सिंह मान ने बताया कि निवेशकों को वास्तविक समय में सहायता देने के लिए व्हाट्सएप अलर्ट, एआई चैटबॉट और कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं. डिजिटल सीआरओ रिपोर्ट, फायर एनओसी की बढ़ी हुई वैधता और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलाव जैसे उपाय निवेश प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं.

उद्योग और सरकार की साझेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी सफलता की कुंजी है. नई औद्योगिक नीति, जो 2022 में पेश की गई थी, उद्योगों की जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार तैयार की गई है. उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र के दिग्गजों की अध्यक्षता में 24 क्षेत्रीय समितियां बनाई गई हैं, जो क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां तैयार करेंगी.

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के छठे संस्करण में शामिल होने का निमंत्रण दिया. यह सम्मेलन 13, 14 और 15 मार्च 2026 को मोहाली, पंजाब में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन उद्यमियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए एक आदर्श मंच है, जिससे पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विचार साझा किए जा सकेंगे और सहयोग के अवसर तलाशे जा सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा, “हम एकजुट होकर पंजाब में स्थायी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं, जिसके लिए आपकी साझेदारी, विश्वास और प्रतिबद्धता अत्यंत आवश्यक है.”

कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा भी उपस्थित थे और उन्होंने उद्योग जगत और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला.

