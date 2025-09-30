Punjab

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाजवा पर जमीन खरीद और सरकारी पैसे से सुरक्षा करवाने का आरोप लगाया

Ajay Yadav30 September 2025 - 10:57 AM
2 minutes read
Punjab News :
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाजवा पर जमीन खरीद और सरकारी पैसे से सुरक्षा करवाने का आरोप लगाया

फटाफट पढ़ें

  • बाजवा ने निजी फायदे के लिए जमीन खरीदी
  • बाजवा ने धुसी बांध के पास जमीन खरीदी
  • पहले ही सुरक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च हुए
  • सरकारी फंड से सुरक्षा करवाने की कोशिश
  • विपक्ष निजी फायदे के लिए दबाव बना रहा

Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधानसभा के फ्लोर पर विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने धुसी बांध के अंदर ब्यास नदी के किनारे रेत की खुदाई के मकसद से जमीन खरीदी और फिर राज्य सरकार पर सार्वजनिक फंड द्वारा उस जमीन की सुरक्षा के लिए स्टोन स्टड लगाने के लिए दवाब डालने का आरोप लगाया.

वित्त मंत्री ने विपक्षी मांगें निजी हितों से प्रेरित बताईं

वित्त मंत्री ने कहा कि जब विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा कभी हाउस कमेटी के गठन और कभी पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के इस्तीफे की मांग करते हैं, तो उनकी अपनी कार्रवाइयाँ निजी हितों से प्रभावित गंभीर इरादों को उजागर करती हैं. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 15 जुलाई 2025 को एक जमीन लेन-देन का विवरण पेश किया, जिसमें बाजवा ने गांव फूलड़ां, हद्दबस्त नंबर 725, तहसील और जिला गुरदासपुर में अपनी पत्नी चरनजीत बाजवा के नाम पर 16.10 मरले जमीन, निर्मल सिंह की पत्नी राजदीप कौर से 5.45 लाख रुपये में ईतकाल नंबर 2248 और वसीका नंबर 561 के तहत खरीदी.

गरीब किसान से खरीदी जमीन पर सवाल

खरीद के समय सवाल उठाते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने स्पष्ट किया कि यह जमीन ब्यास नदी के धुसी बांध क्षेत्र के भीतर है, उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा ने यह जमीन सिर्फ डेढ़ महीने पहले एक गरीब किसान से खरीदी थी, यह जानते हुए कि मानसून के दौरान वहाँ रेत जमा होगी, जिसे वे बाद में खनन के लिए उपयोग कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने गांव पसवाल में ब्यासी नदी के साथ धुसी बांध के भीतर बाजवा द्वारा 10 एकड़ जमीन की इसी तरह की खरीद का भी उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2017 और 2019 में कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान इस जमीन की सुरक्षा के लिए स्टोन स्टड स्थापित करने पर 1.18 करोड़ रुपये खर्च किए.

विपक्षी नेता कर रहे निजी लाभ की राजनीति

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा अब पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वे फूलड़ां में हाल ही में खरीदी गई जमीन की सुरक्षा के लिए नए स्टोन स्टड की स्थापना हेतु करोड़ों रुपये खर्च करने की मंजूरी दें, उन्होंने दुःख जताया कि हाल ही में आई बाढ़ से जनता को हुए नुकसान को पूरा करने में सरकार की मदद करने के बजाय, विपक्षी नेता अपने निजी लाभ के लिए दबाव डालने पर केंद्रित हैं.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रताप सिंह बाजवा ने धुसी क्षेत्र के भीतर जमीन केवल खनन के उद्देश्य से खरीदी, और यह अत्यंत निंदनीय है कि उन्होंने अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये के सरकारी फंड का लाभ उठाया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 September 2025 - 10:57 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में बाढ़ प्रबंधन में स्वास्थ्य मंत्रालय की सफलता, मंत्री बलबीर सिंह ने राजनीतिक एकता और केंद्र से समर्थन की अपील की

पंजाब में बाढ़ प्रबंधन में स्वास्थ्य मंत्रालय की सफलता, मंत्री बलबीर सिंह ने राजनीतिक एकता और केंद्र से समर्थन की अपील की

30 September 2025 - 2:04 PM
Photo of “युद्ध नशों के विरुद्ध” का 212वाँ दिन: पंजाब पुलिस ने 3.2 किलो हेरोइन समेत 49 नशा तस्कर गिरफ्तार किए

“युद्ध नशों के विरुद्ध” का 212वाँ दिन: पंजाब पुलिस ने 3.2 किलो हेरोइन समेत 49 नशा तस्कर गिरफ्तार किए

30 September 2025 - 12:59 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का बड़ा दावा : दशकों पुरानी नीतिगत गलतियों ने बढ़ाई पंजाब की बाढ़ की परेशानी

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का बड़ा दावा : दशकों पुरानी नीतिगत गलतियों ने बढ़ाई पंजाब की बाढ़ की परेशानी

30 September 2025 - 12:35 PM
Photo of पंजाब बना निवेशकों का पसंदीदा केंद्र: CM भगवंत सिंह मान ने खोली आर्थिक सफलता की नई राह

पंजाब बना निवेशकों का पसंदीदा केंद्र: CM भगवंत सिंह मान ने खोली आर्थिक सफलता की नई राह

30 September 2025 - 12:21 PM
Photo of बाढ़ पर अमन अरोड़ा का पूर्व सरकारों और केंद्र पर हमला, राज्य की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया

बाढ़ पर अमन अरोड़ा का पूर्व सरकारों और केंद्र पर हमला, राज्य की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया

29 September 2025 - 10:19 PM
Photo of पारदर्शिता और समावेशन की ओर बड़ा कदम: पंजाब विधानसभा ने छह महत्वपूर्ण विधेयक पास किए

पारदर्शिता और समावेशन की ओर बड़ा कदम: पंजाब विधानसभा ने छह महत्वपूर्ण विधेयक पास किए

29 September 2025 - 9:33 PM
Photo of पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

29 September 2025 - 9:08 PM
Photo of बरिंदर कुमार गोयल का विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला, बाढ़ पर झूठ बोलने का खुलासा, किसानों को मिली राहत

बरिंदर कुमार गोयल का विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला, बाढ़ पर झूठ बोलने का खुलासा, किसानों को मिली राहत

29 September 2025 - 7:09 PM
Photo of सीआई अमृतसर की बड़ी कार्रवाई… 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन बेनकाब

सीआई अमृतसर की बड़ी कार्रवाई… 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन बेनकाब

29 September 2025 - 5:54 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 118वें जन्मदिवस पर शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 118वें जन्मदिवस पर शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि

29 September 2025 - 4:54 PM
Back to top button