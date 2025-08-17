Punjab

पंजाब सरकार देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

Ajay Yadav17 August 2025 - 3:12 PM
1 minute read
Punjab News :
पंजाब सरकार देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया
  • शहीद परिवारों को मिला खास सम्मान
  • मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की
  • मंत्री मोहिंदर भगत ने होशियारपुर में तिरंगा फहराया
  • सरकार ने पूर्व सैनिकों के कल्याण का आश्वासन दिया

Punjab News : आज देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे पंजाब में देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री सहित विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों द्वारा शहीदों के परिवारों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और विशिष्ट पूर्व सैनिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया.

शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को मिला खास सम्मान

रक्षा सेवाएं कल्याण, बागवानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विभागों के मंत्री मोहिंदर भगत ने आज होशियारपुर में तिरंगा फहराया. सीएम भगवंत सिंह मान ने पहले ही विभिन्न जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि इस महत्वपूर्ण दिन पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के परिवारों और वीरता के प्रतीक पूर्व सैनिकों को सरकार की ओर से विशेष सम्मान प्रदान किया जाए. इस अवसर पर शहीदों के परिवारों और बहादुर पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के लिए रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग द्वारा विशेष स्मृति चिन्ह तैयार किए गए थे. स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोहों में इन विशेष स्मृति चिन्हों को मुख्य अतिथियों द्वारा समारोह के दौरान उन्हें भेंट किया गया.

मुख्य अतिथियों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की

पंजाब के सभी जिलों में आयोजित इन कार्यक्रमों में शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाया. इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब सरकार हमेशा पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों और उनके आश्रितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav17 August 2025 - 3:12 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बठिंडा में विकास की लहर! करोड़ों की योजनाएं, नए ओवरब्रिज, सोलर प्रोजेक्ट और हेल्थ सुविधाएं जल्द तैयार

बठिंडा में विकास की लहर! करोड़ों की योजनाएं, नए ओवरब्रिज, सोलर प्रोजेक्ट और हेल्थ सुविधाएं जल्द तैयार

17 August 2025 - 2:54 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को किया याद, पंजाब में हो रहे विकास कार्यों पर की बात

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को किया याद, पंजाब में हो रहे विकास कार्यों पर की बात

16 August 2025 - 11:18 PM
Photo of हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया रंगला पंजाब का विजन, जनता को किया प्रेरित

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया रंगला पंजाब का विजन, जनता को किया प्रेरित

16 August 2025 - 10:43 PM
Photo of विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शहीदों को किया याद, पंजाब के विकास पर की बात

विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शहीदों को किया याद, पंजाब के विकास पर की बात

16 August 2025 - 10:18 PM
Photo of पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रमुख व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों को मिला राज्य पुरस्कार

पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रमुख व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों को मिला राज्य पुरस्कार

16 August 2025 - 9:55 PM
Photo of मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने स्वतंत्रता सेनानियों की महान कुर्बानियों को किया याद, विकसित पंजाब बनाने का लिया संकल्प

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने स्वतंत्रता सेनानियों की महान कुर्बानियों को किया याद, विकसित पंजाब बनाने का लिया संकल्प

16 August 2025 - 9:28 PM
Photo of CM भगवंत मान का संदेश, पंजाब के हर वर्ग की भावनाओं को समझने में सफल हुई सरकार

CM भगवंत मान का संदेश, पंजाब के हर वर्ग की भावनाओं को समझने में सफल हुई सरकार

16 August 2025 - 8:09 PM
Photo of फिर बनेगा ‘रंगला पंजाब’, हरभजन सिंह ईटीओ ने स्वतंत्रता दिवस पर गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

फिर बनेगा ‘रंगला पंजाब’, हरभजन सिंह ईटीओ ने स्वतंत्रता दिवस पर गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

16 August 2025 - 7:22 PM
Photo of पठानकोट में स्वतंत्रता दिवस समारोह: डॉ. रवजोत सिंह ने तिरंगा फहराया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी

पठानकोट में स्वतंत्रता दिवस समारोह: डॉ. रवजोत सिंह ने तिरंगा फहराया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी

16 August 2025 - 12:06 PM
Photo of पंजाब में 79वां स्वतंत्रता दिवस: शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित

पंजाब में 79वां स्वतंत्रता दिवस: शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित

16 August 2025 - 10:11 AM
Back to top button