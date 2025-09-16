Punjabराज्य

पंजाब खाद्य आयोग की बैठक: पोषण योजना और बाढ़ प्रभावितों पर हुई विशेष चर्चा

Anup Tiwari16 September 2025 - 8:51 PM
1 minute read
Punjab nutrition monitoring
पंजाब खाद्य आयोग ने की बैठक

Punjab nutrition monitoring : पंजाब में पोषण योजनाओं की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन के उद्देश्य से पंजाब राज्य खाद्य आयोग की बैठक सेक्टर-26, चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में बाल मुकुंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

बैठक के एजेंडे में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा मिड-डे मील (प्रधानमंत्री पोषण योजना) के सोशल  ऑडिट पर विस्तृत चर्चा शामिल थी. आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 में लागू किए जाने वाले नए अध्ययन परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों की भी समीक्षा की.

आंगनवाड़ी केंद्रों को हुए नुकसान की भी समीक्षा

इस दौरान समाजिक सुरक्षा विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों को हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए. साथ ही सरकारी स्कूलों के मिड-डे मील प्रबंधकों को भी बाढ़ से प्रभावित स्कूलों की स्थिति की जानकारी साझा करने के लिए कहा गया.

इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का समुचित अध्ययन करने का आग्रह किया गया. आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि बाढ़ प्रभावित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी और गेहूं के बीज, डीएपी, यूरिया तथा अन्य आवश्यक सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में कृषि विभाग को पत्र लिखा जाएगा.

तेलंगाना के अभ्यासों को अपनाने पर चर्चा

बैठक में 19 से 21 अगस्त, 2025 तक किए गए तेलंगाना राज्य खाद्य आयोग के अध्ययन दौरे की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई. इस दौरान पंजाब की पोषण और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेलंगाना में अपनाए जा रहे कुछ श्रेष्ठ अभ्यासों को अपनाने के सुझाव दिए गए.

बैठक में अन्य सदस्यों के साथ आयोग के सदस्य विजय दत्त, चेतन प्रकाश धालीवाल, जसवीर सिंह सेखों तथा सदस्य सचिव कनु थिंद भी शामिल थीं.

यह भी पढ़ें : न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ ट्रंप का कानूनी एक्शन, संस्था और पत्रकारों पर लगाया मानहानि का केस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari16 September 2025 - 8:51 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of 5G उपकरण चोरी पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 61 गिरफ्तार, 95 FIR दर्ज

5G उपकरण चोरी पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 61 गिरफ्तार, 95 FIR दर्ज

16 September 2025 - 9:19 PM
Photo of PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

16 September 2025 - 7:19 PM
Photo of भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

16 September 2025 - 7:01 PM
Photo of ब्यावर में रिश्वत लेते पकड़ा गया ग्राम विकास अधिकारी, ACB ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार

ब्यावर में रिश्वत लेते पकड़ा गया ग्राम विकास अधिकारी, ACB ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार

16 September 2025 - 6:09 PM
Photo of पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

16 September 2025 - 5:25 PM
Photo of मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

16 September 2025 - 4:27 PM
Photo of ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान: छत्तीसगढ़ में बनेगा एससीआर, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य

ओपी चौधरी का बड़ा ऐलान: छत्तीसगढ़ में बनेगा एससीआर, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य

16 September 2025 - 3:55 PM
Photo of अमित शाह का हरियाणा दौरा: नए आपराधिक कानून से अपराधियों की धड़कनें रुकेंगी

अमित शाह का हरियाणा दौरा: नए आपराधिक कानून से अपराधियों की धड़कनें रुकेंगी

16 September 2025 - 3:46 PM
Photo of इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

इंदौर में ट्रक हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जाना हाल, कड़ी जांच के निर्देश दिए

16 September 2025 - 3:25 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम में खेल सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक बस स्टैंड का किया उद्घाटन

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम में खेल सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक बस स्टैंड का किया उद्घाटन

16 September 2025 - 2:38 PM
Back to top button