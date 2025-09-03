Punjabराज्य

पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ पर हरदीप सिंह मुंडियान ने दी जानकारी, 23 जिले प्रभावित, 30 मौतें, 3.54 लाख लोग प्रभावित

Anup Tiwari3 September 2025 - 5:48 PM
3 minutes read
Punjab Floods
हरदीप सिंह मुंडियान ने दी जानकारी

Punjab Floods : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियान ने राज्य में बाढ़ की स्थिती पर कहा कि पंजाब इस समय हाल के दशकों की सबसे व्यापक बाढ़ की चपेट में है, जिससे 23 जिले प्रभावित हुए हैं. इस बाढ़ में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है और 3.54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार समय पर राहत पहुंचाने, बड़े स्तर पर लोगों को सुरक्षित निकालने और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

19,597 लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर

कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 19,597 लोगों को बाढ़ और निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. सबसे ज़्यादा लोगों को गुरदासपुर (5581), फिरोज़पुर (3432), अमृतसर (2734), फाजिल्का (2422), होशियारपुर (1615), कपूरथला (1428) और पठानकोट (1139) से निकाला गया है. इसके अलावा अन्य ज़िलों जैसे बरनाला (369), जालंधर (474), रूपनगर (65), मानसा (163), मोगा (115) और तरनतारन (60) में भी रेस्क्यू अभियान चलाया गया.

174 राहत शिविर स्थापित

उन्होंने आगे बताया कि प्रभावित परिवारों को आश्रय और आवश्यक सुविधाएं देने के लिए पंजाब में कुल 174 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. इनमें बरनाला में 29, पटियाला में 26, गुरदासपुर में 25, होशियारपुर में 20, अमृतसर में 16, पठानकोट में 14, फाजिल्का में 10, मोगा में 9, फिरोज़पुर और जालंधर में 8-8, कपूरथला में 4, रूपनगर में 3 और मानसा तथा संगरूर में 1-1 शिविर शामिल हैं. इन शिविरों में वर्तमान में 5167 लोग रह रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या होशियारपुर (1041), फाजिल्का (1304), फिरोज़पुर (706), गुरदासपुर (424), अमृतसर (371), बरनाला (369) और जालंधर (474) में है. अन्य जिलों में मानसा (163), मोगा (115), संगरूर (60), कपूरथला (57), पठानकोट (48) और रूपनगर (35) में भी लोग शिविरों में रह रहे हैं.

1400 गांव बाढ़ से प्रभावित

बाढ़ से हुई क्षति की जानकारी साझा करते हुए मुंडियान ने बताया कि कुल 1400 गांव जलमग्न हो चुके हैं. सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों में गुरदासपुर (324 गांव), अमृतसर (135), होशियारपुर (119), कपूरथला (115), मानसा (108), फिरोज़पुर (93), पठानकोट (82), फाजिल्का (72), जालंधर (62) और तरनतारन (66) शामिल हैं. इसके अलावा मोगा (48), रूपनगर (44), बरनाला (34), लुधियाना (26), श्री मुक्तसर साहिब (23), पटियाला (16), फरीदकोट (15), संगरूर (13) और मलेरकोटला (5) गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं.

हरदीप सिंह मुंडियान ने बताया कि पंजाब के 13 जिलों में कुल 3,54,626 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. सबसे अधिक प्रभावित जिलों में गुरदासपुर (1,45,000), अमृतसर (1,17,534), फिरोज़पुर (38,112) और फाजिल्का (21,562) शामिल हैं. इसके अलावा पठानकोट (15,053), कपूरथला (5748), एसएएस नगर (7000), होशियारपुर (1960) और जालंधर (991) में भी काफी लोग प्रभावित हुए हैं. वहीं बरनाला (403), मोगा (800), रूपनगर (300) और मानसा (163) में भी बाढ़ का असर देखा गया है.

फसलों को पहुंचा भारी नुकसान

उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1,48,590 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है. सर्वाधिक नुकसान गुरदासपुर (40,193 हेक्टेयर), मानसा (27,291), अमृतसर (23,000), कपूरथला (14,934), फिरोज़पुर (14,665), तरनतारन (11,883), होशियारपुर (5971), जालंधर (3000), पठानकोट (2442), एसएएस नगर (2000), पटियाला (1450), मोगा (949), रूपनगर (300), फरीदकोट (141), लुधियाना (108), बठिंडा (97), श्री मुक्तसर साहिब (84), फाजिल्का (64), एसबीएस नगर (7), मलेरकोटला (5), संगरूर (3), बरनाला (2) और फतेहगढ़ साहिब (1) में दर्ज किया गया है.

राहत कार्यों पर जोर

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रभावित ज़िलों में 23 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें पठानकोट (1), गुरदासपुर (6), अमृतसर (6), फिरोज़पुर (3), फाजिल्का (3), बठिंडा (1), जालंधर (2) और रूपनगर (1) शामिल हैं. आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने राहत कार्यों के लिए 12 कॉलम तैनात किए हैं, जिनमें से 8 कॉलम स्टैंडबाय पर हैं. इसके अलावा 2 इंजीनियर कॉलम और लगभग 35 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू और राहत में लगे हुए हैं. बीएसएफ भी सीमावर्ती ज़िलों में ज़मीनी सहायता प्रदान कर रही है. इसके अतिरिक्त, 114 नावें और एक राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कुल 30 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हो चुकी है, जिनमें सबसे अधिक 6 मौतें पठानकोट में हुई हैं. अभी भी तीन लोग पठानकोट से लापता हैं. उन्होंने कहा कि पशुधन और बुनियादी ढांचे के नुकसान का सटीक मूल्यांकन बाढ़ का पानी उतरने के बाद किया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टों में दोनों में भारी नुकसान की पुष्टि हुई है.

यह भी पढ़ें : अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा, पूरे देश से मदद की अपील

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari3 September 2025 - 5:48 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of बिजनौर में नायब तहसीलदार ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

बिजनौर में नायब तहसीलदार ने की आत्महत्या, सरकारी आवास में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

3 September 2025 - 5:19 PM
Photo of अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा, पूरे देश से मदद की अपील

अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का लेंगे जायजा, पूरे देश से मदद की अपील

3 September 2025 - 4:52 PM
Photo of भारी बारिश में फंसे गांवों तक नाव से पहुंचे मंत्री हरजोत सिंह बैंस, 30 से ज़्यादा राहत शिविर किए शुरू

भारी बारिश में फंसे गांवों तक नाव से पहुंचे मंत्री हरजोत सिंह बैंस, 30 से ज़्यादा राहत शिविर किए शुरू

3 September 2025 - 4:49 PM
Photo of CM मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में किया भूमि-पूजन, पीएम मोदी की जमकर तारीफ, युवाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं

CM मोहन यादव ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में किया भूमि-पूजन, पीएम मोदी की जमकर तारीफ, युवाओं के लिए की बड़ी घोषणाएं

3 September 2025 - 3:35 PM
Photo of आज से बढ़ सकती हैं आमदनी की बचत…GST Council की बैठक में बाइक, कार और रोजमर्रा की वस्तुओं पर बड़े रियायत के संकेत

आज से बढ़ सकती हैं आमदनी की बचत…GST Council की बैठक में बाइक, कार और रोजमर्रा की वस्तुओं पर बड़े रियायत के संकेत

3 September 2025 - 12:33 PM
Photo of AAP की ओर से पंजाब बाढ़ राहत: अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर सौरभ भारद्वाज दिल्ली से राहत सामग्री लेकर रवाना

AAP की ओर से पंजाब बाढ़ राहत: अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर सौरभ भारद्वाज दिल्ली से राहत सामग्री लेकर रवाना

3 September 2025 - 10:41 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में मंत्री बाढ़ पीड़ितों के लिए एकजुट, राहत कार्यों का व्यापक दौरा

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में मंत्री बाढ़ पीड़ितों के लिए एकजुट, राहत कार्यों का व्यापक दौरा

3 September 2025 - 10:17 AM
Photo of बाढ़ पीड़ितों के लिए मंत्री भुल्लर की बड़ी राहत.. फूड किट, राशन और पशु चारे के साथ दिया भरोसा – पढ़िए पूरा हाल

बाढ़ पीड़ितों के लिए मंत्री भुल्लर की बड़ी राहत.. फूड किट, राशन और पशु चारे के साथ दिया भरोसा – पढ़िए पूरा हाल

3 September 2025 - 9:34 AM
Photo of बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा

बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा

2 September 2025 - 8:52 PM
Photo of CM भगवंत सिंह मान ने नाव से फिरोज़पुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, केंद्र सरकार से की मुआवजा बढ़ाने की मांग

CM भगवंत सिंह मान ने नाव से फिरोज़पुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, केंद्र सरकार से की मुआवजा बढ़ाने की मांग

2 September 2025 - 8:36 PM
Back to top button