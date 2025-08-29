Punjab flood relief : पंजाब विधानसभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवां, जो मानवता के कल्याण के लिए प्रयासशील भाई घनैया कैंसर प्रिवेंशन सर्विस सोसाइटी और गुड मॉर्निंग वेलफेयर क्लब, कोटकपूरा जैसी कल्याणकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए अपने एक महीने का वेतन दान करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि हमारे गुरुओं ने हमें कठिन समय में लोगों की सहायता करने की प्रेरणा दी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने और जरूरतमंदों की सहायता के लिए पंजाब के हर कोने तक पहुँचने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी.

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए योगदान की अपील

उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ के कारण मानव, पशु, फसलें और हर प्रकार की वनस्पति को नुकसान हुआ है. उन्होंने मानवता से प्रेम रखने वाले लोगों से अपील की कि वे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए खुले दिल से योगदान दें और 2 सितंबर से पहले राशन, दवाइयाँ, पीने का पानी, आटे की बोरियां, दालें, पशुओं के लिए चारा आदि दान करने की अपील की.

संपर्क करें और दान से बढ़ाएं राहत कार्यों की ताकत

उन्होंने आगे बताया कि योगदान देने के इच्छुक लोग मार्केट कमेटी कोटकपूरा के चेयरमैन गुरमीत सिंह आरैवाला से मोबाइल नंबर 9814226862 पर और मेहर सिंह चन्नी से मोबाइल नंबर 9501100225 पर संपर्क कर सकते हैं. चेयरमैन गुरमीत सिंह और मेहर सिंह चन्नी ने कहा कि स्पीकर द्वारा पहले किए गए ऐलान के अनुसार दरिया के किनारों को मजबूत करने के लिए डीज़ल सेवा के लिए 10 लाख रुपए की राशि भी दान की गई है.

