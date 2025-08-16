Punjab Development : 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने स्थानीय आई.टी.आई. ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस अवसर पर पंजाब सरकार के विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का जिक्र किया. उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की महान कुर्बानियों को याद करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जनता की भलाई और प्रदेश के समग्र विकास के लिए कई बड़े कदम उठा रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण संरक्षण और बाल विकास के क्षेत्र में उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदम पंजाब को एक प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

शहीदों की कुर्बानी और पंजाब का विकास संकल्प

डॉ. बलजीत कौर ने शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की अद्भुत कुर्बानी के कारण आज हम आजाद भारत में जीवन जी रहे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने के लिए 5000 वर्करों और हेल्परों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है. साथ ही 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की इमारतें बनाई जा रही हैं, जिनके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और कई केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. खेल क्षेत्र में भी सरकार 3073 मॉडल प्ले-ग्राउंड विकसित कर रही है, जिससे युवा खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.

हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पांच जिलों में हाईवे किनारे फूलों के पौधे लगाने के पायलट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है. यह परियोजना श्री आनंदपुर साहिब, शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां, संगरूर, पठानकोट और अमृतसर में लागू होगी. मंत्री ने कहा कि ये सभी कदम पंजाब के सौंदर्यीकरण और विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे.

सामाजिक सुधार और जनकल्याण के व्यापक प्रयास

‘जीवनजोत प्रोजेक्ट’ के तहत भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा में लाने और बाल तस्करी रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. अब तक 600 से अधिक बच्चों को भीख मांगने से मुक्त कराकर उनके परिवारों को सौंपा गया है और इन्हें स्कूलों में दाखिल कर छात्रवृत्ति प्रदान की गई है. गांवों में 196 पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं और 135 अन्य पुस्तकालय निर्माणाधीन हैं, जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में मददगार साबित होंगे.

पंजाब सरकार ने मुफ्त बिजली, आसान रजिस्ट्री, तालाबों व नहरों की सफाई जैसे सुधार लागू किए हैं. स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजाब के लोगों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है. इसके अलावा, 881 आम आदमी क्लीनिक राज्य में संचालित हो रहे हैं, जिनमें दवाइयां और लैब टेस्ट मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इन प्रयासों से आम जनता की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहा है.

स्वास्थ्य, शिक्षा और नशा मुक्ति में पंजाब की नई पहल

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नवांशहर के सिविल अस्पताल में 12.55 करोड़ रुपये की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा, एकीकृत प्रयोगशाला और ब्लड बैंक भी जल्द ही शुरू होंगे. नशा मुक्ति के लिए ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में नवोदय और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को नशा रोकथाम की जानकारी दी जा रही है, जिससे करीब 8 लाख छात्र जागरूक होंगे.

शिक्षा क्षेत्र में आई.टी.आई. की सीटें 35,000 से बढ़ाकर 52,000 की गई हैं ताकि युवाओं को बेहतर व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल सके. शहीद भगत सिंह विरासती कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी चल रहा है, जो अगले 9 महीनों में पूरा होगा और यह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा.

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार के प्रयासों से हर खेत तक नहरी पानी पहुंच चुका है और अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है. पंजाब सरकार की ये पहलें प्रदेश को समृद्ध और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

