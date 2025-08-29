Punjab : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज बाढ़ प्रभावित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को राहत और बचाव कार्यों में और तेजी लाने के साथ-साथ बाढ़ के कारण डूबे हुए गांवों में फंसे परिवारों को सभी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के आदेश दिए।मुख्यमंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकस्मिक दौरा किया, जिसके दौरान स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें बाढ़ के कारण खड़ी फसलों, मकानों, सार्वजनिक इमारतों और पशुधन को हुए नुकसान की जानकारी दी।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपनी सरकार की ओर से लोगों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले ही बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर चुकी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में लोगों को बाहर निकालने के लिए वचनबद्ध है और इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और निकासी कार्य युद्धस्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों की निकासी के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने और उन्हें तुरंत राहत प्रदान करने के लिए अपने सभी संसाधन जुटाने के लिए कहा गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिलों के सभी विभागों को इस संकट की घड़ी में लोगों को अधिकतम राहत देने के लिए मिल-जुलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल, दवाइयां और अन्य सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा और आवश्यक दवाइयां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।

प्रभावित क्षेत्रों से पानी की निकासी सुनिश्चित की जा रही

उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों को राहत के लिए पहले ही फंड जारी किए जा चुके हैं। जरूरत पड़ने पर जिलों को और फंड भी आवंटित किए जाएंगे। इस नेक कार्य के लिए राज्य सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है क्योंकि सरकार लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पूरे जोश से काम कर रही है।

राज्य में बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए परिवारों को हरसंभव सहायता देने की अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे राहत, बचाव और निकासी कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तटबंधों की दरारों को दुरुस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों से पानी की निकासी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ प्रभावित जिलों में पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए दवाइयों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थिति की नियमित निगरानी कर रहे

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पशुपालन विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए दवाइयों और चारे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पानी का स्तर घटते ही विशेष गिरदावरी की जाएगी ताकि प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार बाढ़ के कारण हुए प्रत्येक नुकसान की भरपाई करेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे प्राकृतिक आपदा के कारण बनी स्थिति की नियमित निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकार इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है।

भगवंत सिंह मान ने लोगों से की अपील

उन्होंने आगे कहा कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंजाब सरकार लगातार बारिश के कारण बनी स्थिति पर नज़र रख रही है और हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार है। यह एक प्राकृतिक आपदा है और इसका मुकाबला सभी के सहयोग से किया जाएगा। राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें इस स्थिति से निकालने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। भगवंत सिंह मान ने लोगों से अपील की कि वे घबराएं नहीं क्योंकि सरकार पहले ही स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे हर पल और राज्य के हर कोने से स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश एक प्राकृतिक आपदा है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारी पहले से ही अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद हैं और इस गंभीर संकट की घड़ी में ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

