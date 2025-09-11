Punjabराज्य

छह दिन बाद अस्पताल से लौटे सीएम मान, बाढ़ राहत के लिए बुलाई हाईलेवल मीटिंग

Anup Tiwari11 September 2025 - 6:57 PM
1 minute read
CM Bhagwant Mann
छह दिन बाद अस्पताल से लौटे सीएम मान

CM Bhagwant Mann : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को छह दिन के उपचार के बाद मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. शुक्रवार को अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही मुख्यमंत्री सीधे चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पहुंचे. स्वास्थ्य में सुधार के बाद अब वह पूरी तरह से काम पर लौट आए हैं.

हालत में सुधार होने पर किया गया डिस्चार्ज

मुख्यमंत्री को बीते शुक्रवार रात तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी हालत में लगातार सुधार देखा गया, जिसके चलते उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. उनकी हालत को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के कई वरिष्ठ नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया था. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनका स्वास्थ्य जाना.

डिस्चार्ज होते ही एक्शन मोड में सीएम मान

डिस्चार्ज होते ही भगवंत मान ने प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी संभाल ली है. मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर पहुंचते ही पंजाब में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है. शुक्रवार को इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जो चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी. बैठक में सभी प्रमुख विभागों के सचिव और जिला उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे.

बैठक में जलस्तर घटने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में सफाई, पुनर्वास और अन्य जरूरी राहत कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी. अधिकारियों से इन कार्यों की वर्तमान स्थिति और आगे की रणनीति की जानकारी ली जाएगी.

बीमारी के बावजूद करते रहे काम

गौरतलब है कि अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कर्तव्यों से समझौता नहीं किया. स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कई अहम निर्णय लिए. मुख्यमंत्री का यह समर्पण प्रदेश के लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़: 2185 गांव और 3.88 लाख लोग प्रभावित, 53 की मौत, बचाव में NDRF और फौज तैनात

